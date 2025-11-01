Медведев потерял шансы отобраться на итоговый
Даниил Медведев лишился шансов на попадание на итоговый турнир ATP.
Это стало известно после поражения россиянина от Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.
Теперь за последнюю путевку в Турин продолжают бороться Лоренцо Музетти (3685 очков в чемпионской гонке), Феликс Оже-Альяссим (3595) и Александр Бублик (2870).
Чтобы сохранить шансы, Музетти нужно, чтобы Оже-Альяссим проиграл в полуфинале или финале Парижа. Канадец, в свою очередь, гарантирует себе место на итоговом, если выиграет титул. Выход в финал также позволит ему обойти Музетти и стать восьмым в гонке. Бублику для продолжения борьбы необходимо выиграть турнир.
На следующей неделе Оже-Альяссим и Бублик выступят в Меце, а Музетти – в Афинах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
