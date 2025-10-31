Бублик о мотивации перед полуфиналом в Париже: «Я уже не могу напрямую отобраться в Турин, но могу попасть как запасной»

Александр Бублик поделился ожиданиями от встречи с Феликсом Оже-Альяссимом.

Они сыграют в полуфинале «Мастерса» в Париже.

«Я уже не могу напрямую отобраться в Турин, но могу попасть как запасной. А он – наоборот, сможет квалифицироваться напрямую, если выиграет турнир. Так что нас ждет большой матч. Он борется за место на итоговом, я – за возможность стать запасным. Надеюсь, получится хорошая, честная борьба и мы покажем качественный теннис», – сказал Бублик в интервью на корте.

Казахстанец идет 11-м в чемпионской гонке, Оже-Альяссим – девятым.