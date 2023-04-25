Котов о крике в адрес мамы: «Сам прекрасно понимаю, что плохой пример подал таким отвратительным поведением»

Теги ATP Павел Котов контент Теннис

Павел Котов прокомментировал слова, которые произнес в адрес мамы в квалификации в Мадриде.

В трансляцию попало, как он крикнул: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»

«Хотел бы пару слов сказать о сегодняшней ситуации. Да что тут говорить? В общем, не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия»,  – сказал Котов.

Он добавил, что извинился перед мамой: «Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта. Всем удачи».

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6 комментариев

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StillInTheGame
это спорт, всякое бывает

тем более, если на кого люди и срываются, то обычно на близких людей
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svyt
крик 3
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бизе
Ответ Nicky Finnicky
"бывают и такие моменты", так это не первый? и не последний, наверняка. нифига не жаль ему. ему лишь жаль, что момент на камеру попал, а то так бы и продолжал до самого конца. и какие тут могут быть извинения? ты матери заявляешь что засадишь ей мячем в бубен если рот не закроет. это уже плинтус, все извинения идут лесом.
Такое писать могут только далёкие от реалий люди , не имеющие личного опыта поведения в стрессовых ситуациях, все спортсмены амбициозны , не любят проигрывать , имеют различный темперамент и разное воспитание , осуждать другого за эмоции , тем более когда речь идёт о близких людях , которые разберутся без посторонних , это куда большая оплошность , мягко говоря.
+2
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