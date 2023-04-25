Котов о крике в адрес мамы: «Сам прекрасно понимаю, что плохой пример подал таким отвратительным поведением»

Павел Котов прокомментировал слова, которые произнес в адрес мамы в квалификации в Мадриде.

В трансляцию попало, как он крикнул: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»

«Хотел бы пару слов сказать о сегодняшней ситуации. Да что тут говорить? В общем, не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия», – сказал Котов.

Он добавил, что извинился перед мамой: «Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта. Всем удачи».

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