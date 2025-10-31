Афины (ATP). Джокович может сыграть с Табило, Музетти – с Вавринкой или Ван де Зандшульпом
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Афинах, который стартует 2 ноября.
Новак Джокович (1), Лоренцо Музетти (2, WC), Лучано Дардери (3) и Брэндон Накашима (4) начнут со второго круга.
На Джоковича выйдет победитель матча между Алехандро Табило и Адамом Уолтоном, на Музетти – сильнейший во встрече Стэна Вавринки (WC) и Ботика ван де Зандшульпа.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
