Афины (ATP). Джокович может сыграть с Табило, Музетти – с Вавринкой или Ван де Зандшульпом

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Афинах, который стартует 2 ноября.

Новак Джокович (1), Лоренцо Музетти (2, WC), Лучано Дардери (3) и Брэндон Накашима (4) начнут со второго круга.

На Джоковича выйдет победитель матча между Алехандро Табило и Адамом Уолтоном, на Музетти – сильнейший во встрече Стэна Вавринки (WC) и Ботика ван де Зандшульпа.

Полностью сетка здесь.

logoНовак Джокович
logoЛоренцо Музетти
logoБрэндон Накашима
logoЛучано Дардери
logoСтэн Вавринка
logoБотик ван де Зандшульп
logoATP
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
