Мец (ATP). Медведев может побороться с Тьеном, Бублик – с Махачем или Мпетши Перрикаром
Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Меце, который пройдет 2-8 ноября.
Феликс Оже-Альяссим (1), Даниил Медведев (2, WC), Александр Бублик (3) и Флавио Коболли (4) начнут со второго круга.
Медведев стартует матчем с Лернером Тьеном или Юго Бланше, Бублик – с Томашем Махачем или Джованни Мпетши Перрикаром. Оже-Альяссим сыграет с победителем матча двух квалифаеров.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
