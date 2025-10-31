Мец (ATP). Медведев может побороться с Тьеном, Бублик – с Махачем или Мпетши Перрикаром

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Меце, который пройдет 2-8 ноября.

Феликс Оже-Альяссим (1), Даниил Медведев (2, WC), Александр Бублик (3) и Флавио Коболли (4) начнут со второго круга.

Медведев стартует матчем с Лернером Тьеном или Юго Бланше, Бублик – с Томашем Махачем или Джованни Мпетши Перрикаром . Оже-Альяссим сыграет с победителем матча двух квалифаеров.

Полностью сетка здесь .