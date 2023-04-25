Карацев, Шевченко и Сафиуллин вышли в основную сетку «Мастерса» в Мадриде, Котов выбыл

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Аслан Карацев Роман Сафиуллин Есуки Ватануки Себастьян Офнер Павел Котов Хуан Мануэль Серундоло Александр Шевченко Теннис

Два россиянина вышли в основную сетку «Мастерса» в Мадриде.

121-я ракетка мира Аслан Карацев в финале квалификации обыграл Яна-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:2.

№96 Александр Шевченко прошел Хуана Мануэля Серундоло – 7:6(5), 6:4.

№112 Роман Сафиуллин победил Себастьяна Офнера – 6:4, 7:6(5).

№101 Павел Котов не смог выйти в основу, уступив Есуки Ватануки 7:6(7), 3:6, 6:7(3).

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13 комментариев

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Sincere
Карацев молодец, неожиданно легко Штруффа закрыл
+6
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ID201
Все, разыграли лаки-лузеров, Котов попал в основу.
+4
0
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SKA Rostov1992
6 наших в основе Мастерса, давно такого не было, наверное в последний раз в середине нулевых.
+3
0
+3
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Dym86
Котова вознаградили за хорошее поведение в сегодняшнем матче. Всё по справедливости :)
+3
0
+3
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Dym86
Ответ LONDON-TOWN
Котов, жаль, подкачал. 7 наших в основе Мастерса, это, наверное, был бы российский рекорд. Надеюсь, Котов выиграет лаки-лузера
Уже выиграл.
+3
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Dym86
Про Сафиуллина забыли, он тоже прошел
+1
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nick-basil
Три наших "младших" хорошо сыграли в квале. Удачного посева и побед в основе!
+1
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Игорь Дубов
Это актуально, если не будет лакки лузера.
Лучше подождать, когда будет сформирован этот лист самим ATP.
+1
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LONDON-TOWN
Котов, жаль, подкачал. 7 наших в основе Мастерса, это, наверное, был бы российский рекорд. Надеюсь, Котов выиграет лаки-лузера
+1
0
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ Sincere
Карацев молодец, неожиданно легко Штруффа закрыл
Аслан в хорошей форме. То, что случилось в матче с Ботиком, - это флюк. Но соперник в первом круге непростой, зубастый. Если проходит его, то возможен шанс реванша:)
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