Карацев, Шевченко и Сафиуллин вышли в основную сетку «Мастерса» в Мадриде, Котов выбыл

Два россиянина вышли в основную сетку «Мастерса» в Мадриде.

121-я ракетка мира Аслан Карацев в финале квалификации обыграл Яна-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:2.

№96 Александр Шевченко прошел Хуана Мануэля Серундоло – 7:6(5), 6:4.

№112 Роман Сафиуллин победил Себастьяна Офнера – 6:4, 7:6(5).

№101 Павел Котов не смог выйти в основу, уступив Есуки Ватануки 7:6(7), 3:6, 6:7(3).

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