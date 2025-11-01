14

Медведев упустил два матчбола и впервые за пять матчей проиграл Звереву

Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже.

Он уступил действующему чемпиону Александру Звереву 6:2, 3:6, 6:7(5). Россиянин упустил два матчбола при счете 5:4 в решающем сете.

Медведев впервые за пять матчей проиграл Звереву, но продолжает лидировать в личке 14:8.

Немец третий раз в сезоне и 23-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

Зверев трижды доходил до этой стадии в Париже. Его лучший результат – титул в 2024-м. 

В целом Зверев 78-й раз вышел в полуфинал ATP. Из действующих игроков больше полуфиналов только у Новака Джоковича.

Дальше немец сыграет с Янником Синнером (4:4 в личных встречах). 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoАлександр Зверев
logoДаниил Медведев
logoRolex Paris Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев потерял шансы отобраться на итоговый
сегодня, 22:43
Париж (ATP). Медведев проиграл Звереву, Синнер, Бублик вышли в полуфинал, Вашеро выбыл
сегодня, 22:12
Синнер о том, что может стать первым после «Мастерса» в Париже: «Сейчас я не думаю о рейтинге»
сегодня, 20:23
Синнер третий раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Он не проигрывает на крытых кортах 24 матча подряд
сегодня, 19:30
Мец (ATP). Медведев может побороться с Тьеном, Бублик – с Махачем или Мпетши Перрикаром
сегодня, 19:07
Афины (ATP). Джокович может сыграть с Табило, Музетти – с Вавринкой или Ван де Зандшульпом
сегодня, 18:49
Бублик о мотивации перед полуфиналом в Париже: «Я уже не могу напрямую отобраться в Турин, но могу попасть как запасной»
сегодня, 18:23
Медведев взял wild card на турнир в Меце
сегодня, 18:13
Бублик обыграл второго подряд соперника из топ-10 и впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
сегодня, 17:25
Хачанов снялся с турнира в Афинах
сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55