Медведев упустил два матчбола и впервые за пять матчей проиграл Звереву

Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже.

Он уступил действующему чемпиону Александру Звереву 6:2, 3:6, 6:7(5). Россиянин упустил два матчбола при счете 5:4 в решающем сете.

Медведев впервые за пять матчей проиграл Звереву, но продолжает лидировать в личке 14:8.

Немец третий раз в сезоне и 23-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

Зверев трижды доходил до этой стадии в Париже. Его лучший результат – титул в 2024-м.

В целом Зверев 78-й раз вышел в полуфинал ATP . Из действующих игроков больше полуфиналов только у Новака Джоковича .

Дальше немец сыграет с Янником Синнером (4:4 в личных встречах).