Даниил Медведев: «Я могу быть опасен на грунте, но только в хороший для себя день»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от начала грунтового сезона.

На прошлой неделе в Майами Даниил Медведев выиграл 19-й титул в карьере.

«Я знаю, что могу хорошо играть на грунте. Однажды я обыграл Джоковича на грунте (в 2019 году в Барселоне – Sports.ru). Вау, вообще-то однажды я обыграл Циципаса и Новака на одном турнире. Это довольно большое достижение на глине.

В прошлом году я дошел до четвертого круга, а еще раньше до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Дело в том, что если на харде я могу не показывать свой лучший теннис, но все равно выигрывать, то на грунте это исключено. Если я не буду хорошо играть, то, скорее всего, проиграю. Надеюсь, в этом году я смогу удачно выступать на грунте.

Чем раньше проигрываешь в Майами, тем больше у тебя возможностей потренироваться на глине. Первый турнир будет очень тяжелым. Я уже готовлюсь морально не сходить с ума и сохранять спокойствие. Может быть, я очень плохо сыграю в Монако, а может и нет, потому что уверенность в себе зашкаливает.

Я могу быть опасен на грунте, но только в хороший для себя день. Если я плохо начинаю матч, то мне трудно его переломить».

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13 комментариев

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Вегетарианец_
Вообще-то в 2019-м году Даня обыграл Джоковича в Монте-Карло, а не в Барселоне.
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СССР цэ европа! - скакал?
Даня:
«Я буду пи́сать так же медленно, насколько медленно играть на этом корте»
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Дима Миронов
все вспоминают 2019 год,но тогда Даниил не был топом,все не настраивались на него как на топа, после финалов с Надалом в Монреале и Нью Йорке уже стали пристально разбирать его игру
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Дима Миронов
Ответ as009595@icloud.com
Нет Новак возьмет титул у себя дома, при родных трибунах
ага прошлом году в первом же матче проиграл)
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ARTEM PROKAZOV
Ответ nicckk
если свезёт со жребием то может далеко пройти Данила. раннее попадание на условного Зверева может всё быстро закончить
Если на неусловного Зверева, то конец будет для Зверева :)
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Юрий Шептухин
Ответ Лена Сайкова
Оже нет, Карлоса тоже.
Тем более , кроме Новака соперников нет, а для Новака Даня не очень удобен.
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Лена Сайкова
Ответ Юрий Шептухин
Ципа не в форме , Новак только набирает обороты. Надаля нет, так что в принципе почти хардовый мастерс.
Оже нет, Карлоса тоже.
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as009595@icloud.com
Ответ Юрий Шептухин
Ципа не в форме , Новак только набирает обороты. Надаля нет, так что в принципе почти хардовый мастерс.
Нет Новак возьмет титул у себя дома, при родных трибунах
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nicckk
если свезёт со жребием то может далеко пройти Данила. раннее попадание на условного Зверева может всё быстро закончить
+8
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+8
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Юрий Шептухин
Ципа не в форме , Новак только набирает обороты. Надаля нет, так что в принципе почти хардовый мастерс.
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as009595@icloud.com
Ну Новака на грунте обыгрывал,
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nicckk
трудно переломить потому что психовать начинаешь
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Ярик01
В Монако и в родных местах на юге Франции какое покрытие, неужели харды.
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