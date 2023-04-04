Даниил Медведев: «Я могу быть опасен на грунте, но только в хороший для себя день»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от начала грунтового сезона.

На прошлой неделе в Майами Даниил Медведев выиграл 19-й титул в карьере.

«Я знаю, что могу хорошо играть на грунте. Однажды я обыграл Джоковича на грунте (в 2019 году в Барселоне – Sports.ru). Вау, вообще-то однажды я обыграл Циципаса и Новака на одном турнире. Это довольно большое достижение на глине.

В прошлом году я дошел до четвертого круга, а еще раньше до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Дело в том, что если на харде я могу не показывать свой лучший теннис, но все равно выигрывать, то на грунте это исключено. Если я не буду хорошо играть, то, скорее всего, проиграю. Надеюсь, в этом году я смогу удачно выступать на грунте.

Чем раньше проигрываешь в Майами, тем больше у тебя возможностей потренироваться на глине. Первый турнир будет очень тяжелым. Я уже готовлюсь морально не сходить с ума и сохранять спокойствие. Может быть, я очень плохо сыграю в Монако, а может и нет, потому что уверенность в себе зашкаливает.

Я могу быть опасен на грунте, но только в хороший для себя день. Если я плохо начинаю матч, то мне трудно его переломить».

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