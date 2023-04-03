объяснил, почему после победы в Майами написал на камере «Руки трясутся». В финале он обыграл Янника Синнера – 7:5, 6:3.

– Вы написали на камере, что у вас трясутся руки, но на протяжении всего матча демонстрировали самообладание и силу. Во-первых, у вас что-то болело по ходу игры? Во-вторых, как вы реагировали на эту боль? О чем вы думали?

– Нет, у меня ничего не болело, но психологически было нелегко. Я впервые за полтора года победил на «Мастерсе», так что да, под конец я немного зажался, особенно когда сделал брейк во втором сете. Тогда я не смог хорошо сыграть гейм, и он сделал обратный.

И я рад, что, когда я снова сделал брейк, мне удалось хорошо подать. После матча из-за жары и влажности я чувствовал себя так же. Руки тряслись, матч был напряженный, условия жаркие и влажные, и в итоге ты такой: «Боже, это стресс для организма».

Когда меня попросили оставить автограф, я подумал: «Боже, я не смогу». Поэтому так и написал.

Медведев взял крупнейший титул за 1,5 года! В финале Майами перемолол Синнера – хотя руки тряслись

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