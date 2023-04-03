Медведев о том, что в его игре недооценивают: «Умение атаковать»

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев оценил свой уровень игры на грунте

В 2019 году Даниил Медведев дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло, победив Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича.

– Я знаю, что могу хорошо играть на грунте. Однажды я обыграл на грунте Новака. На самом деле, я на одном турнире обыграл Циципаса и Новака, вау. Неплохое достижение на грунте.

Но на таких хардовых кортах, как в Майами, мне удалось выиграть турнир, хотя во многих матчах я не показывал максимум. На грунте мне сложнее. Если я не играю в свой лучший теннис, то зацепиться гораздо труднее. Поэтому я надеюсь, что в этом сезоне смогу показать на грунте максимум.

– После четвертьфинала против Юбенкса вы говорили о роли стабильности. Расскажите об этом подробнее. И как вы считаете, что в вашей игре недооценивают?

– Недооценивают (улыбается). В какой-то степени это касается моего умения атаковать. Я знаю, что хорошо играю в обороне, особенно на приеме, иногда зарабатываю очки, просто возвращая мяч и заставляя соперника ошибиться. Но на своей подаче я всегда действую агрессивно. И на подаче соперника, если я хорошо принимаю, то из этой точки очень быстро выхожу вперед и атакую следующим ударом.

Да, возможно, немного недооценивают мое умение атаковать.

Говоря о стабильности после матча с Юбенксом, я имел в виду, что многие игроки способны блестяще выступить на конкретном турнире, и он точно так и сделал. Вопрос в том, сможет ли он так выступить на пяти турнирах, а такой результат, возможно, приведет в топ-70, топ-60 в зависимости от того, это «Большой шлем» или 250. Или можно блестяще выступить на 10 турнирах и приблизиться к топ-20.

Это сложнее всего. Многие игроки потрясающе выступают, скажем, в Кубке Дэвиса. Здорово, что ты можешь так играть, но почему бы не попробовать играть так весь год? Ладно, оставаться на таком уровне весь год могут не все, но да, чем больше ты стремишься к стабильности, тем лучше будет твоя жизнь.

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6 комментариев

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Leo Bonart
Ответ Александр Сабреков
Да, тоже заметил, что агрессивных виннеров с бэкхенда, которые были, например, в проигранном финале АО Надалю, как-то не стало. Видимо, в этом компоненте выбор сделан в пользу стабильности и глубины. Кроссов стало очень много, это очень приятно разнообраит игру, не даёт сильно давить на форхенд. Всё-таки главный инструмент теннисиста - мозг.
Так соперники давно уже на бекхенд Медведева не давят: приучил, что чем сильнее ты туда играешь - тем быстрее прилетит обратно, плюс Даниил совершенно не испытывает дискомфорта при игре с бекхенда по высоким мячам
Наоборот, раньше было модно нагружать медведевский форхенд: замах медленный, удар плоский, процент невынужденных много выше, чем слева
Но сейчас Даня освоил форхенд с верхним вращением, стал попадать надежнее и бить косые короткие кроссы
В итоге даже перестрелка форхенд-форхенд с парнями вроде Синнера стала вполне годным вариантом с хорошими шансами на успех
Больше всего доставляют проблем умельцы рвать темп, снайперить близко к линиям и пробивать острые кроссы с дропшотами из произвольных позиций
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Leo Bonart
Ответ Александр Кучер
Так, а где глубокая аналитика от диванных экспертов, что игру Медведева уже все изучили, и он так ничего в ней и не поменял?
Да у этих экспертов уже пятый турнир подряд траур
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Александр Сабреков
Ответ Leo Bonart
Интересно, что в этом году у Медведева стали преобладать виннеры с форхенда Раньше основным орудием атаки служил бекхенд, особенно по линии
Да, тоже заметил, что агрессивных виннеров с бэкхенда, которые были, например, в проигранном финале АО Надалю, как-то не стало. Видимо, в этом компоненте выбор сделан в пользу стабильности и глубины. Кроссов стало очень много, это очень приятно разнообраит игру, не даёт сильно давить на форхенд.
Всё-таки главный инструмент теннисиста - мозг.
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Leo Bonart
Ответ Александр Сабреков
В эти два сказочных месяца атакующая игра вполне заметна. Да, виннерсов навылет с криком немного, но форхенд стал работать очень хорошо, проходит много глубоких ударов по углам, кроссы довольно агрессивные. Выходы к сетке улучшились. Когда Медведев нащупывает этот идеальный баланс между риском и стабильностью, его действительно сложно обыграть кому угодно.
Интересно, что в этом году у Медведева стали преобладать виннеры с форхенда
Раньше основным орудием атаки служил бекхенд, особенно по линии
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Александр Кучер
Так, а где глубокая аналитика от диванных экспертов, что игру Медведева уже все изучили, и он так ничего в ней и не поменял?
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Александр Сабреков
В эти два сказочных месяца атакующая игра вполне заметна. Да, виннерсов навылет с криком немного, но форхенд стал работать очень хорошо, проходит много глубоких ударов по углам, кроссы довольно агрессивные. Выходы к сетке улучшились.

Когда Медведев нащупывает этот идеальный баланс между риском и стабильностью, его действительно сложно обыграть кому угодно.
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