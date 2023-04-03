Медведев о том, что в его игре недооценивают: «Умение атаковать»

Даниил Медведев оценил свой уровень игры на грунте

В 2019 году дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло, победив и .

– Я знаю, что могу хорошо играть на грунте. Однажды я обыграл на грунте Новака. На самом деле, я на одном турнире обыграл Циципаса и Новака, вау. Неплохое достижение на грунте.

Но на таких хардовых кортах, как в Майами, мне удалось выиграть турнир, хотя во многих матчах я не показывал максимум. На грунте мне сложнее. Если я не играю в свой лучший теннис, то зацепиться гораздо труднее. Поэтому я надеюсь, что в этом сезоне смогу показать на грунте максимум.

– После четвертьфинала против вы говорили о роли стабильности. Расскажите об этом подробнее. И как вы считаете, что в вашей игре недооценивают?

– Недооценивают (улыбается). В какой-то степени это касается моего умения атаковать. Я знаю, что хорошо играю в обороне, особенно на приеме, иногда зарабатываю очки, просто возвращая мяч и заставляя соперника ошибиться. Но на своей подаче я всегда действую агрессивно. И на подаче соперника, если я хорошо принимаю, то из этой точки очень быстро выхожу вперед и атакую следующим ударом.

Да, возможно, немного недооценивают мое умение атаковать.

Говоря о стабильности после матча с Юбенксом, я имел в виду, что многие игроки способны блестяще выступить на конкретном турнире, и он точно так и сделал. Вопрос в том, сможет ли он так выступить на пяти турнирах, а такой результат, возможно, приведет в топ-70, топ-60 в зависимости от того, это «Большой шлем» или 250. Или можно блестяще выступить на 10 турнирах и приблизиться к топ-20.

Это сложнее всего. Многие игроки потрясающе выступают, скажем, в Кубке Дэвиса. Здорово, что ты можешь так играть, но почему бы не попробовать играть так весь год? Ладно, оставаться на таком уровне весь год могут не все, но да, чем больше ты стремишься к стабильности, тем лучше будет твоя жизнь.

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