Медведев после победы в Майами: «Специалист по харду?»

Даниил Медведев выложил фото с турнира в Майами

«Мастерс» во Флориде стал четвертым турниром, который выиграл в этом сезоне.

Он подписал кадр: «Специалист по харду? 🤣🤦‍♂️»

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Так он, вероятно, намекнул на фразу, которую сказал во время матча против Александра Зверева в Индиан-Уэллс: « плохо проверяет корт. Это не хард. Пусть напишут, что это очень медленный корт. Люди должны знать. Это не хард. Я знаю хард – я специалист».

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