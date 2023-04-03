Медведев после победы в Майами: «Специалист по харду?»
Даниил Медведев выложил фото с турнира в Майами
«Мастерс» во Флориде стал четвертым турниром, который Даниил Медведев выиграл в этом сезоне.
Он подписал кадр: «Специалист по харду? 🤣🤦♂️»
Так он, вероятно, намекнул на фразу, которую сказал во время матча против Александра Зверева в Индиан-Уэллс: «ATP плохо проверяет корт. Это не хард. Пусть напишут, что это очень медленный корт. Люди должны знать. Это не хард. Я знаю хард – я специалист».
Медведев взял крупнейший титул за 1,5 года! В финале Майами перемолол Синнера – хотя руки тряслись
4 комментария