Медведев после победы в Майами: «Специалист по харду?»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев выложил фото с турнира в Майами

«Мастерс» во Флориде стал четвертым турниром, который Даниил Медведев выиграл в этом сезоне.

Он подписал кадр: «Специалист по харду? 🤣🤦‍♂️»

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Так он, вероятно, намекнул на фразу, которую сказал во время матча против Александра Зверева в Индиан-Уэллс: «ATP плохо проверяет корт. Это не хард. Пусть напишут, что это очень медленный корт. Люди должны знать. Это не хард. Я знаю хард – я специалист».

Медведев взял крупнейший титул за 1,5 года! В финале Майами перемолол Синнера – хотя руки тряслись

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4 комментария

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sashati
Е.Е!!
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kyckoba
О, эта тирада моя любимая из последнего🤣
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Матрёшка Ефросиьевна
ну Медведев, конечно, сейчас главная звезда тенниса))) и на корте успешен и вне корта даёт инфоповод
+5
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+5
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Buhmichael
Да завирусилась фраза. На награждении директор турнира сказал: Даниил действительно доказал за последние несколько недель, что он специалист по харду. И потом в интервью после финала на ТВ первый вопрос от ведущего: 5 финал подряд, 4 титула - вот так должен выглядеть специалист по хардовым покрытиям? Не самый точный у меня перевод, но смысл передаю))
+6
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