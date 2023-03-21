Светлана Кузнецова: «Мне сложно сказать, где Медведев может обыграть Алькараса. По их матчу в Индиан-Уэллс не увидела никакого просвета»

Теги Светлана Кузнецова ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Светлана Кузнецова прокомментировала победу Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. В финале испанец обыграл Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:2.

«Я большая поклонница Карлоса. Мне очень нравится, как он играет, мне нравится его скромность, работоспособность и грамотность на корте. Мне казалось, что он может быть фаворитом. Для меня единственный вопрос стоял в том, сможет ли он быстро после грунтовой серии перейти на хард. Но то, что мы увидели в финале... слов нет, он сыграл идеальный матч.

В последнее время я очень много занимаюсь анализом матчей и пишу об этом в своем телеграм-канале, и мне кажется, что он сейчас находится на пике.

Даниил играл много турниров, выигрывал и в итоге подустал. Ему чуть-чуть не хватило топлива. Про стратегию ничего не буду говорить. А Карлос набирает ход. Он пропустил первую часть сезона, и сейчас более свеж, чем все остальные игроки.

Плюс он в хорошем смысле самоуверен. Пока что ребятам с ним будет очень сложно. Посмотрим, что у него с предыдущей травмой и как он выдержит второй турнир подряд. Но на грунте и Рафе, и Джоковичу с ним будет непросто.

Я бы посмотрела его матч с Новаком. Но Новак пропускает турниры, в то время как другие набирают ход. Ему иногда непросто. Я заинтригована в том, что будет дальше».

Также она предположила, на каком покрытии Медведев мог бы обыграть Алькараса.

«Возможно, на траве. Я понимаю, что Даниил был уставший, но он играл очень далеко, а Карлос на приеме сначала отходил, а потом по возможности входил в корт. Плюс он нереально атаковал вторую подачу Даниила, чем создавал огромные проблемы.

Пока что мне сложно сказать, потому что, честно говоря, к большому сожалению, я не видела никакого просвета. Но давайте не забывать: у всех бывают проблемы, и никто не может идеально сыграть сезон. Может быть, не Даниил, а кто-то еще на более ранних стадиях обыграет Карлоса. Никто не знает, никто не идеален», – заявила Кузнецова в эфире «Больше! Лайв».

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ Sincere
Во многом согласна. плюс у них разница в возрасте гигантская - 7 лет. Карл уже щас зверь, а что будет через пару лет, если без травм.
Думаю, что пиковый Медведев в зале, пока еще способен закрыть Алькараса. Мы просто не знаем, на что реально способен Алькарас на быстрых кортах. В прошлом году он качественно подводился к тем кортам, которые ему подходят, и соответственно на быстрых всегда оказывался разобранным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
Ответ Sincere
Во многом согласна. плюс у них разница в возрасте гигантская - 7 лет. Карл уже щас зверь, а что будет через пару лет, если без травм.
Кстати Алькарас уже доказал что умеет быстро возвращаться после травм и перерыва - три финала, две победы - это прям в стиле Биг-3. Мне он нравится, ещё и атакер типа Феди)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Чугунников
Ну такое. Плохой матч от Дани и прекрасный от Карлоса. Такое в теннисе сплошь и рядом бывает. Биги тоже друг другу баранки навешивали и разгромы учиняли в отдельно взятых матчах. Сможет ли Алькарас играть в такой же теннис, к примеру, на Туринском быстрейшем харде, для меня большой вопрос. Скорее нет, чем да. Посмотрим, игроки изучают друг друга, строят свою тактику и стратегию, исходя из прошлых поражений. Это была всего лишь первая серия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рената Донич
Точно,пока не будет инициативы в игре,будет мячики отбивать,и ждать ошибок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Tarkovski
Только дело не в усталости, по крайней мере не это главная причина. Ну был бы он свежим - проиграл бы типа 5:7, 4:6 или в трёх сетах. Главная причина - Алькарас по стилю ну очень неудобен Дане. На бейслайне он вариативней, форхенд мощнее, у сетки лучше, дропшоты убийственные, и монотонный ритм Медведева прям сладкая булка для него. Это уже не исправить. Даже Джокович Дане удобней и все перечисленные подавно! Окей, с хорошим процентом подачи Дане было бы легче - но сколько в игре можно держаться за счёт подачи? То есть расчёт по сути только на плохой день Карлоса и хороший для Дани. При прочих равных Медведеву всегда будет тяжело и проигрыш всегда будет вероятней
Во многом согласна. плюс у них разница в возрасте гигантская - 7 лет. Карл уже щас зверь, а что будет через пару лет, если без травм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Если регулярно обыгрывает великого Джоковича, и Алькараст тем более не отвертится, покрытие не принципиально.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doty
Адекватный анализ.
Согласен со Светой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ kyckoba
Где это она увидела скромность Алькараса?
Когда кто-то сомневается в скромности Алькараса, хочется напомнить этим людям о таких ребятах, как Зверев, Руне...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
Ответ Napalm
Медведев за четыре турнира подряд обыграл Джоковича, Рублева, Альяссима (дважды), Синнера, Маррея, Зверева и ещё нескольких игроков двадцатки. А Кузнецова, посмотрев Данин двадцатый матч за тридцать дней, в котором он сам показал процентов тридцать от своих возможностей, фактически хоронит его шансы обыграть Алькареса в будущем. Уверен, что Медведев еще не раз обыграет испанца. Вообще, надеюсь, что на ближайшие лет пять это станет классическим противостоянием.
Только дело не в усталости, по крайней мере не это главная причина. Ну был бы он свежим - проиграл бы типа 5:7, 4:6 или в трёх сетах. Главная причина - Алькарас по стилю ну очень неудобен Дане. На бейслайне он вариативней, форхенд мощнее, у сетки лучше, дропшоты убийственные, и монотонный ритм Медведева прям сладкая булка для него. Это уже не исправить. Даже Джокович Дане удобней и все перечисленные подавно! Окей, с хорошим процентом подачи Дане было бы легче - но сколько в игре можно держаться за счёт подачи? То есть расчёт по сути только на плохой день Карлоса и хороший для Дани. При прочих равных Медведеву всегда будет тяжело и проигрыш всегда будет вероятней
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodgeras
Ответ Napalm
Медведев за четыре турнира подряд обыграл Джоковича, Рублева, Альяссима (дважды), Синнера, Маррея, Зверева и ещё нескольких игроков двадцатки. А Кузнецова, посмотрев Данин двадцатый матч за тридцать дней, в котором он сам показал процентов тридцать от своих возможностей, фактически хоронит его шансы обыграть Алькареса в будущем. Уверен, что Медведев еще не раз обыграет испанца. Вообще, надеюсь, что на ближайшие лет пять это станет классическим противостоянием.
Хорошо сказал. Снял с языка и обернул в красивую упаковку.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ Napalm
Медведев за четыре турнира подряд обыграл Джоковича, Рублева, Альяссима (дважды), Синнера, Маррея, Зверева и ещё нескольких игроков двадцатки. А Кузнецова, посмотрев Данин двадцатый матч за тридцать дней, в котором он сам показал процентов тридцать от своих возможностей, фактически хоронит его шансы обыграть Алькареса в будущем. Уверен, что Медведев еще не раз обыграет испанца. Вообще, надеюсь, что на ближайшие лет пять это станет классическим противостоянием.
Медведев в финале отыграл так, как играл весь турнир, кроме одного, в финале у него не пошла подача. Чтобы побеждать Алькараса, нужна хорошая подача и атака. Просто отсидеться в защите не вариант.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Napalm
Медведев за четыре турнира подряд обыграл Джоковича, Рублева, Альяссима (дважды), Синнера, Маррея, Зверева и ещё нескольких игроков двадцатки. А Кузнецова, посмотрев Данин двадцатый матч за тридцать дней, в котором он сам показал процентов тридцать от своих возможностей, фактически хоронит его шансы обыграть Алькареса в будущем. Уверен, что Медведев еще не раз обыграет испанца. Вообще, надеюсь, что на ближайшие лет пять это станет классическим противостоянием.
Против здорового Карлоса у Медведева мало шансов
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sutekh Hexen
Да там вообще без шансов было. Карлитос - новый хозяин Медведева.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JuVero
Ответ Napalm
Медведев за четыре турнира подряд обыграл Джоковича, Рублева, Альяссима (дважды), Синнера, Маррея, Зверева и ещё нескольких игроков двадцатки. А Кузнецова, посмотрев Данин двадцатый матч за тридцать дней, в котором он сам показал процентов тридцать от своих возможностей, фактически хоронит его шансы обыграть Алькареса в будущем. Уверен, что Медведев еще не раз обыграет испанца. Вообще, надеюсь, что на ближайшие лет пять это станет классическим противостоянием.
да не 30, всего пару процентов только показал))))) чего уж мелочиться))
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ kyckoba
Где это она увидела скромность Алькараса?
Не знаю, о чем именно говорит Кузнецова, но скромность Алькараса за пределами корта отмечали в своих интервью многие в туре. На корте, он понятное дело не скромный.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Есть только одна женщина-комментор, понимающая мужской теннис с помощью мужчины, и они не молоды..
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Где это она увидела скромность Алькараса?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Napalm
Медведев за четыре турнира подряд обыграл Джоковича, Рублева, Альяссима (дважды), Синнера, Маррея, Зверева и ещё нескольких игроков двадцатки. А Кузнецова, посмотрев Данин двадцатый матч за тридцать дней, в котором он сам показал процентов тридцать от своих возможностей, фактически хоронит его шансы обыграть Алькареса в будущем. Уверен, что Медведев еще не раз обыграет испанца. Вообще, надеюсь, что на ближайшие лет пять это станет классическим противостоянием.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
но может в PUBG обыграет, или в FIFу
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий