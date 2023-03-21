Светлана Кузнецова: «Мне сложно сказать, где Медведев может обыграть Алькараса. По их матчу в Индиан-Уэллс не увидела никакого просвета»

Светлана Кузнецова прокомментировала победу Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. В финале испанец обыграл Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:2.

«Я большая поклонница Карлоса. Мне очень нравится, как он играет, мне нравится его скромность, работоспособность и грамотность на корте. Мне казалось, что он может быть фаворитом. Для меня единственный вопрос стоял в том, сможет ли он быстро после грунтовой серии перейти на хард. Но то, что мы увидели в финале... слов нет, он сыграл идеальный матч.

В последнее время я очень много занимаюсь анализом матчей и пишу об этом в своем телеграм-канале, и мне кажется, что он сейчас находится на пике.

Даниил играл много турниров, выигрывал и в итоге подустал. Ему чуть-чуть не хватило топлива. Про стратегию ничего не буду говорить. А Карлос набирает ход. Он пропустил первую часть сезона, и сейчас более свеж, чем все остальные игроки.

Плюс он в хорошем смысле самоуверен. Пока что ребятам с ним будет очень сложно. Посмотрим, что у него с предыдущей травмой и как он выдержит второй турнир подряд. Но на грунте и Рафе, и Джоковичу с ним будет непросто.

Я бы посмотрела его матч с Новаком. Но Новак пропускает турниры, в то время как другие набирают ход. Ему иногда непросто. Я заинтригована в том, что будет дальше».

Также она предположила, на каком покрытии Медведев мог бы обыграть Алькараса.

«Возможно, на траве. Я понимаю, что Даниил был уставший, но он играл очень далеко, а Карлос на приеме сначала отходил, а потом по возможности входил в корт. Плюс он нереально атаковал вторую подачу Даниила, чем создавал огромные проблемы.

Пока что мне сложно сказать, потому что, честно говоря, к большому сожалению, я не видела никакого просвета. Но давайте не забывать: у всех бывают проблемы, и никто не может идеально сыграть сезон. Может быть, не Даниил, а кто-то еще на более ранних стадиях обыграет Карлоса. Никто не знает, никто не идеален», – заявила Кузнецова в эфире «Больше! Лайв».

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

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