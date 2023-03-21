Кафельников о поражении Медведева от Алькараса: «Печально, что Даня не мог перестроить игру в финале. Зачем тупо стоять 4 метра за задней линией?»
Евгений Кафельников высказался о поражении Даниила Медведева в финале в Индиан-Уэллс. Россиянин уступил Карлосу Алькарасу 3:6, 2:6. Испанец прервал 19-матчевую серию побед Медведева.
«Я считаю, что все было вполне ожидаемо. К сожалению, по результату даже спорить бессмысленно – все довольно однозначно. Самое печальное, что Даня совсем не мог перестроить свою игру в финале – Алькарас переиграл Медведева.
У Даниила есть свой собственный стиль, но на другой переключиться он никак не может. Ему по ходу игры нужно было что-то делать. Зачем было тупо стоять четыре метра за задней линией? Нужно было нейтрализовать лучшие качества Алькараса, который всю игру выходил к сетке», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире
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Сам Жека, когда был действующим игроком и даже 2-й или 3-й ракеткой Мира согласно рейтинга АТП, ЕМНИП, получая очередной пинoк пoд зaд от Пита Сампраса, лепетал что-то типа: "Ну а что я могу с ним поделать? У него ведь такая мощнейшая пушечная подача!"🤣