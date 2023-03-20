Крейчикова о словах Медведева про «токсичные отношения» с кортом в Индиан-Уэллс: «Он играл только на Стадионе №1, самом быстром из всех»
Чемпионка парного турнира в Индиан-Уэллс Барбора Крейчикова отреагировала на речь Даниила Медведева про «токсичные отношения» с кортом.
«У Даниила забавный подход.
Он играл только на Cтадионе №1, который на самом деле был самым быстрым из всех кортов в Индиан-Уэллс (а я играла на Стадионах №1, №2, №3 и №4)», – написала чешка в сторис.
Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире
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