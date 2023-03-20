Крейчикова о словах Медведева про «токсичные отношения» с кортом в Индиан-Уэллс: «Он играл только на Стадионе №1, самом быстром из всех»

Теги ATP BNP Paribas Open Барбора Крейчикова соцсети Даниил Медведев Теннис

Чемпионка парного турнира в Индиан-Уэллс Барбора Крейчикова отреагировала на речь Даниила Медведева про «токсичные отношения» с кортом.

«У Даниила забавный подход.

Он играл только на Cтадионе №1, который на самом деле был самым быстрым из всех кортов в Индиан-Уэллс (а я играла на Стадионах №1, №2, №3 и №4)», – написала чешка в сторис.

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

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6 комментариев

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Vic_14
Крейчиковой должны нравится медленные корты, раз она смогла выиграть Ролан-Гаррос, а Даниил-бедолага мучается
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+1
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kyckoba
И что в этом подходе забавного? Ему нужно было говорить про 4й корт, на котором он не играл?🤷🏻‍♀️
+3
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+3
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ProLL
А толку то, что он самый быстрый, если, в итоге, все равно очень медленный)
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Hardy
ох, так это ещё быстро!😄
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инок
Алькарас играл здорово! Не день Дани, но в целом при таком составе участников турнира результат очень хороший! Следующий турнир в Майами уже через несколько дней. - Заявится-ли Даня или сделает перерыв, вот в чем?
+9
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+8
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Дима Миронов
так вот почему он до финала дошёл
+20
0
+20
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