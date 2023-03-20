Медведев о корте в Индиан-Уэллс: «Спасибо стадиону за такой интересный турнир 🤣»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев подвел итоги «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В финале он проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 2:6).

«Спасибо турниру в Индиан-Уэллс за эту потрясающую неделю, я доволен, что у меня постепенно получается вернуться в ритм, когда я показывал свои лучшие результаты. Усиленные тренировки и работа делают свое дело. В этот раз Карлос был лучше, но я надеюсь еще сыграть в финале против тебя, чтобы попытаться победить. И как я уже сказал: «Спасибо стадиону за такой интересный турнир» 🤣🤣🤣», – написал Медведев.

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

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2 комментария

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Кот под ногами майора
Даниилу тоже спасибо за турнир. Казалось, что в матче со Зверевым все закончится, но Медвед притяно удивил
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JustF0rTheW1n322
На РГ было бы волшебно.
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