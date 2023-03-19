Чесноков о том, что Медведев повторил его достижение в Индиан-Уэллс: «От чистого сердца желаю ему победы. Мне было бы приятно»

Теги ATP Андрей Чесноков BNP Paribas Open Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Даниил Медведев повторил его достижение в Индиан-Уэллс. В 1992-м он дошел до финала, где уступил Майклу Чангу.

«Есть такие люди, которые ревностно относятся к достижениям и их покорению. Знаете, я от чистого сердца хочу, чтобы Медведев выиграл этот турнир, и все. Я хочу, чтобы он мое достижение переборол. Мне это было бы очень приятно. Буду от чистого сердца сегодня за него болеть.

Я знаю его тренера Жиля Сервара очень хорошо – очень скромный парень, классный пацан, и мне хочется, чтобы этот тандем выиграл этот турнир. Хотя, даже если он не выиграет, при том, что он сотворил – три турнира и финал четвертого, – он может позволить себе проиграть, ничего страшного», – цитирует Чеснокова Газета.ru.

А Медведев все побеждает: 19 матчей подряд, 4-й финал за 4 турнира. Тиафу даже кинул в него мячом

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5 комментариев

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Игорь Попов
Желаю от всего сердца выиграть…Но может и не выигрывать 😂🙈
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Ответ frol92
Может то, что Даня не будет фаворитом в финале, наоборот, поможет ему раскрепоститься. По сути, он уже и так дошел до финала нелюбимого хардового турнира, крутая победная серия, возвращение в топ 5. Поэтому можно расслабиться и сыграть просто без особого груза психологического. Когда у Дани это получается у него в нынешнем туре нет соперников.
С такой серией уверенности у Дани хоть отбавляй, так, что не думаю, что он сам себя не считает фаворитом )
+2
0
+2
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frol92
Может то, что Даня не будет фаворитом в финале, наоборот, поможет ему раскрепоститься. По сути, он уже и так дошел до финала нелюбимого хардового турнира, крутая победная серия, возвращение в топ 5.
Поэтому можно расслабиться и сыграть просто без особого груза психологического. Когда у Дани это получается у него в нынешнем туре нет соперников.
+7
0
+7
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Евгений Птицын
Получается, Индиан-Уэллс - пока что единственный хардовый мастерс, на котором не побеждали российские мужчины. Надо исправлять :)
+17
-1
+16
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TennisForever
Вот это поддержка,а Кафельников смог бы так сказать 🤔.
+15
-3
+12
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