Чесноков о том, что Медведев повторил его достижение в Индиан-Уэллс: «От чистого сердца желаю ему победы. Мне было бы приятно»
Андрей Чесноков прокомментировал то, что Даниил Медведев повторил его достижение в Индиан-Уэллс. В 1992-м он дошел до финала, где уступил Майклу Чангу.
«Есть такие люди, которые ревностно относятся к достижениям и их покорению. Знаете, я от чистого сердца хочу, чтобы Медведев выиграл этот турнир, и все. Я хочу, чтобы он мое достижение переборол. Мне это было бы очень приятно. Буду от чистого сердца сегодня за него болеть.
Я знаю его тренера Жиля Сервара очень хорошо – очень скромный парень, классный пацан, и мне хочется, чтобы этот тандем выиграл этот турнир. Хотя, даже если он не выиграет, при том, что он сотворил – три турнира и финал четвертого, – он может позволить себе проиграть, ничего страшного», – цитирует Чеснокова Газета.ru.
А Медведев все побеждает: 19 матчей подряд, 4-й финал за 4 турнира. Тиафу даже кинул в него мячом
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Поэтому можно расслабиться и сыграть просто без особого груза психологического. Когда у Дани это получается у него в нынешнем туре нет соперников.