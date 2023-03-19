Чесноков о том, что Медведев повторил его достижение в Индиан-Уэллс: «От чистого сердца желаю ему победы. Мне было бы приятно»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Даниил Медведев повторил его достижение в Индиан-Уэллс. В 1992-м он дошел до финала, где уступил Майклу Чангу.

«Есть такие люди, которые ревностно относятся к достижениям и их покорению. Знаете, я от чистого сердца хочу, чтобы Медведев выиграл этот турнир, и все. Я хочу, чтобы он мое достижение переборол. Мне это было бы очень приятно. Буду от чистого сердца сегодня за него болеть.

Я знаю его тренера Жиля Сервара очень хорошо – очень скромный парень, классный пацан, и мне хочется, чтобы этот тандем выиграл этот турнир. Хотя, даже если он не выиграет, при том, что он сотворил – три турнира и финал четвертого, – он может позволить себе проиграть, ничего страшного», – цитирует Чеснокова Газета.ru.

А Медведев все побеждает: 19 матчей подряд, 4-й финал за 4 турнира. Тиафу даже кинул в него мячом

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе