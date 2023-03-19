Медведев об условиях в матче с Тиафу: «В четвертьфинале был ад – было так ветрено. А сегодня я почти его не чувствовал»

Даниил Медведев рассказал об условиях в полуфинале в Индиан-Уэллс против Фрэнсиса Тиафу. Россиянин победил 7:5, 7:6(4) и седьмой раз вышел в финал «Мастерса».

«В четвертьфинале был ад – было так ветрено. А сегодня я почти его не чувствовал. Насколько помню, я допустил всего одну двойную, как раз когда ветер чуть усилился. Но в целом по какой-то причине корт был быстрее. Мы поговорили об этом с моим тренером. Посмеялись, потому что в Индиан-Уэллс один день не похож на другой. Порой ветер, мяч летит, а в другой раз не летит и попадает в сетку. В общем нужно адаптироваться.

Сегодня мяч летел. У него было много аутов по длине. Условия были довольно быстрыми. Как только кому-то удавался хороший удар, ввязываться в розыгрыш было непросто. И это хорошо, мне это нравится.

Так что не знаю. Посмотрим, что Индиан-Уэллс приготовит нам завтра (улыбается)».

А Медведев все побеждает: 19 матчей подряд, 4-й финал за 4 турнира. Тиафу даже кинул в него мячом

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