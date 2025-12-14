Тьен и Ландалусе на молодежном итоговом сыграют в Синей группе, Басаваредди и Блокс – в Красной
Стали известны результаты жеребьевки молодежного итогового турнира ATP.
Прошла жеребьевка молодежного итогового турнира ATP, который пройдет в Джидде с 17 по 21 декабря.
Синяя группа: Лернер Тьен, Мартин Ландалусе, Николай Будков Кьер, Рафаэль Ходар.
Красная группа: Александр Блокс, Дино Прижмич, Нишеш Басаваредди, Юстин Энгель.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @nextgenfinals
