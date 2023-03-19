Медведев о 7 упущенных матчболах против Тиафу: «Концовка получилась безумной. Я очень зажался»

Теги ATP BNP Paribas Open Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу в полуфинале в Индиан-Уэллс – 7:5, 7:6(4). Он не реализовал три матчбола при счете 5:3 во втором сете, потом не подал на матч, а потом упустил еще четыре матчбола на подаче при счете 6:5.

«Концовка получилась безумной. Я очень зажался. При счете 6:5 упустил 40:0 и зажался, когда стало ровно. Думал: «Господи, сколько возможностей уже упустил».

Но мне все равно удавалось хорошо играть. При счете 5:1 на тай-брейке думал: «Постарайся сделать 6:1, чтобы было пять матчболов». В итоге – 5:4.

Завершить эйсом стало таким облегчением. Не знаю, что сказать. Рад, что сумел не проиграть матч.

Сейчас я играю все лучше и лучше. После того, как подвернул голеностоп, начал прибавлять на этом корте (усмехается). Но это все равно не самые любимые условия. Наверное, поэтому у меня и сегодня в концовке были проблемы – на любом другом корте я бы смог лучше провести матчболы. Хотя кто знает...

После выхода в финал нельзя жаловаться. Постараюсь завтра показать лучшую игру».

А Медведев все побеждает: 19 матчей подряд, 4-й финал за 4 турнира. Тиафу даже кинул в него мячом

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8 комментариев

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kyckoba
Ответ Leo Bonart
Но неуверенно же!
конечно, просто повезло)
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ovi_forever
Говорят хозяин турнира Индиан Уэлс основатель Оракл Ларри Эллисон очень много сделал для этого турнира. Для капризных любителей тенниса и покушать открыл два ресторана с двумя звездами Мишлена.На следующий год, надеюсь, поработает над покрытием кортов! Медведев явно ставит его в неловкое положение, бьет по его самолюбию.
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Leo Bonart
Ответ kyckoba
Да, совсем неуверенно, кое-как 19 матчей подряд выиграл..
Но неуверенно же!
+2
0
+2
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kyckoba
Ответ Yuri Ten
Не уверенно выглядит, Алькарас или Синнер кажутся сильнее здесь
Да, совсем неуверенно, кое-как 19 матчей подряд выиграл..
+8
0
+8
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mr_ h2o
Ответ gyhy674gnq
В моменте ощущения были «только не АО21» со всеми последующими… Но ментально Даниил уже совсем с другой планеты. Просто БРАВО и WOW #3tops
АО22*
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0
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gyhy674gnq
В моменте ощущения были «только не АО21» со всеми последующими… Но ментально Даниил уже совсем с другой планеты. Просто БРАВО и WOW #3tops
+5
0
+5
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Daniel
Выиграть один матч (полуфинал Мастерса) - почти как выиграть ATP250 - 240 очков получаешь
А если вдруг ещё и финал, то уже почти как выиграть ATP500 - 400 аж очков за победу
+1
-6
-5
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Yuri Ten
Не уверенно выглядит, Алькарас или Синнер кажутся сильнее здесь
+3
-10
-7
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