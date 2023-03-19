Медведев о 7 упущенных матчболах против Тиафу: «Концовка получилась безумной. Я очень зажался»

прокомментировал победу над в полуфинале в Индиан-Уэллс – 7:5, 7:6(4). Он не реализовал три матчбола при счете 5:3 во втором сете, потом не подал на матч, а потом упустил еще четыре матчбола на подаче при счете 6:5.

«Концовка получилась безумной. Я очень зажался. При счете 6:5 упустил 40:0 и зажался, когда стало ровно. Думал: «Господи, сколько возможностей уже упустил».

Но мне все равно удавалось хорошо играть. При счете 5:1 на тай-брейке думал: «Постарайся сделать 6:1, чтобы было пять матчболов». В итоге – 5:4.

Завершить эйсом стало таким облегчением. Не знаю, что сказать. Рад, что сумел не проиграть матч.

Сейчас я играю все лучше и лучше. После того, как подвернул голеностоп, начал прибавлять на этом корте (усмехается). Но это все равно не самые любимые условия. Наверное, поэтому у меня и сегодня в концовке были проблемы – на любом другом корте я бы смог лучше провести матчболы. Хотя кто знает...

После выхода в финал нельзя жаловаться. Постараюсь завтра показать лучшую игру».

А Медведев все побеждает: 19 матчей подряд, 4-й финал за 4 турнира. Тиафу даже кинул в него мячом

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