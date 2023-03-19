Медведев о победе над Алькарасом, когда тот был 75-м: «Я тоже проигрывал матчи, когда не был топом»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала в Индиан-Уэллс против Карлоса Алькараса. В личных встречах россиянин ведет 1:0 – он победил на «Уимблдоне»-2021.

– Наш прошлый матч имеет значение, потому что так работает теннис. Я тоже проигрывал матчи, когда не был топом, но, конечно, тогда он был другим игроком, нежели сейчас. Так что в каком-то смысле это будет наш первый очный матч – в плане физики, тактики и самого тенниса.

Карлос потрясающий. У него великолепные способности, и его нельзя сравнить ни с кем, кроме разве что Рафы, но он левша, поэтому бьют они по-разному. Приятно смотреть на форхенд Карлоса. Не думаю, что есть кто-то, кто бьет сильнее, чем он.

Вот почему он был №1 в мире, самым молодым №1 в истории. Это определенно что-то значит. Будет здорово и весело с ним сыграть.

– Конечно, этот матч может пойти по двум разным сценариям, но Карлос для вас скорее тот теннисист, за игрой которого приятно наблюдать, или обычный человек? Вы с ним общаетесь?

– Мне скорее нравится его теннис. Это даже удивительно, потому что сложно сравнивать его со мной, Зверевым, Циципасом, Синнером и, может, Рублевым – он моложе. Мы можем подавать лучше, некоторые лучше играют у сетки, у кого-то лучше форхенд или бэкхенд.

Когда Карлосу было где-то 17, я подумал: «Вау, этот парень очень сильный, но кто знает, бывает, парень сильно бьет, а потом делает много вынужденных. Посмотрим, чего он добьется». Через год он стал №1 в мире. В некоторых матчах он почти не ошибается, просто бьет сильнее соперников.

Удивительно или забавно это видеть, потому что ты думаешь: «Если этот парень в огне, что ты можешь сделать?» Я не смотрел матчи, но помню, что в Мадриде он обыграл Джоковича и Надаля. Ему было 18 – это потрясающе! Так что у него уникальные способности, и он умеет их использовать. Вопрос лишь в том, сколько «Шлемов» он сможет выиграть: 10, 5 или 23?

Будет очень здорово и интересно с ним сыграть. Я чувствую себя уверенно, но ему, наверное, больше подходит покрытие. Буду стараться изо всех сил, чтобы показать свой лучший теннис. Надеюсь, я проведу отличный финал.

А Медведев все побеждает: 19 матчей подряд, 4-й финал за 4 турнира. Тиафу даже кинул в него мячом

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