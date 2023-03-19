Алькарас о поражении от Медведева на «Уимблдоне»-2021: «Сейчас все по-другому. Я опытный парень»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, что больше всего его впечатляет в игре Даниила Медведева.

– Он стена. Возвращает каждый мяч, наносит невероятные удары. Я поговорю с командой о том, как он принимает из угла корта и выигрывает очки.

Он отлично бежит, отлично играет. Я должен использовать свои лучшие удары, чтобы проходили виннерсы.

– Какие воспоминания у вас остались от матча с ним на «Уимблдоне»? Считаете ли вы, что за эти два года вышли на принципиально иной уровень игры?

– Ну, если я не ошибаюсь, тогда он был вторым в мире. А я только начинал играть в туре, был неопытным. Для меня это был странный матч.

Сейчас все по-другому. Я опытный парень. Ну или по крайней мере более опытный, чем тогда. Я знаю, как играть против Даниила, мы несколько раз вместе тренировались, так что ничего нового. Думаю, это будет совершенно другой матч.

Я согласен со словами Даниила – это будет действительно другой матч. И, конечно, мы сыграем на харде, а тогда была трава – совсем другое покрытие.

У меня такое ощущение, будто впереди наш первый очный матч.

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3 комментария

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Williamssss
Финал выиграет Чемпионище! Он неспроста взял шлем, не откладывая дело в долгий ящик!
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Виталий Ан
Тяжело будет Дане. Тем более хард, но замедленный из за покрытия, на что жаловался Медведев. А испанцы всегда сильны на медленном грунте.
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dedpihto59
Надеюсь Даня прихлопнет Карлоса‼️
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