Алькарас перед финалом с Медведевым: «Даниил – лучший в мире прямо сейчас»

Карлос Алькарас поделился настроем на финал против Даниила Медведева в Индиан-Уэллс. В личных встречах он уступает 0:1.

«Я очень хочу сыграть с лучшим теннисистом мира. Я всегда говорю, что если хочешь быть лучшим, то должен побеждать лучших.

Я бы сказал, что Даниил – лучший в мире прямо сейчас, у него потрясающая победная серия. Для меня это будет большим испытанием, но я готов. В финале покажу лучшее, на что способен».

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