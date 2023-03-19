Алькарас перед финалом с Медведевым: «Даниил – лучший в мире прямо сейчас»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился настроем на финал против Даниила Медведева в Индиан-Уэллс. В личных встречах он уступает 0:1.

«Я очень хочу сыграть с лучшим теннисистом мира. Я всегда говорю, что если хочешь быть лучшим, то должен побеждать лучших.

Я бы сказал, что Даниил – лучший в мире прямо сейчас, у него потрясающая победная серия. Для меня это будет большим испытанием, но я готов. В финале покажу лучшее, на что способен».

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3 комментария

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Нужно обогнать последнюю серию побед Джоковича!
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doty
Вновь придётся на работу с урезанным сном и отдыхом...
Но, такой финал обязательно придётся смотреть 💪💪💪
Даниилу Сергеевичу победы!!!
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atelos
Вперед Даниил, Вперед РОССИЯ! Правда будет невероятно трудно. Алькарас играет нестандартно, часто импровизирует. Надеюсь Жиль настроит Даниила на решающую игру!
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