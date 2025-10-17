Циципас о том, сколько «Шлемов» выиграют Синнер и Алькарас: «Я не очень хорош в прогнозах, но почти уверен, что к концу карьеры у каждого будет больше десяти»

Стефанос Циципас дал прогноз, сколько «Шлемов» выиграют Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Я не очень хорош в прогнозах. Скажу лишь, что мы увидим, как Янник и Карлос выиграют еще много турниров «Большого шлема». Я почти уверен, что к концу карьеры у каждого будет больше десяти таких титулов.

Я восхищаюсь их стилями, они разные и уникальные: Алькараc более динамичный и демонстрирует на корте больше радости, он более креативный. Синнер более роботизированный, стабильный, скажем так, это игрок, который всегда полностью сосредоточен.

Тем не менее, у обоих есть все, все удары. Как их соперник, я понимаю, какие они игроки, и постоянно тренируюсь, чтобы приблизиться к их уровню. Нам нужно сократить разрыв между ними и остальными, а это возможно только через улучшение нашей игры».

