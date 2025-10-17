90-я ракетка мира Коллиньон обыграл Давидовича-Фокина и впервые вышел в полуфинал на уровне ATP
90-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон вышел в полуфинал турнира в Брюсселе.
Он обыграл №20 Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 7:6(5), 6:1.
23-летний бельгиец впервые вышел в полуфинал на уровне тура.
Кроме того, он одержал третью победу над игроком топ-20. Ранее в этом году он победил Каспера Рууда на US Open и Алекса де Минаура на Кубке Дэвиса.
Дальше Коллиньон сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
