90-я ракетка мира Коллиньон обыграл Давидовича-Фокина и впервые вышел в полуфинал на уровне ATP

90-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон вышел в полуфинал турнира в Брюсселе.

Он обыграл №20 Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 7:6(5), 6:1.

23-летний бельгиец впервые вышел в полуфинал на уровне тура.

Кроме того, он одержал третью победу над игроком топ-20. Ранее в этом году он победил Каспера Рууда на US Open и Алекса де Минаура на Кубке Дэвиса.

Дальше Коллиньон сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом .