Паолини о том, что может квалифицироваться на итоговый: «Конечно, это у меня в голове, но я стараюсь думать только о теннисе»
Жасмин Паолини рассказала о настрое перед полуфиналом пятисотника в Нинбо.
В 1/2 финала она встретится с Еленой Рыбакиной. В случае победы Паолини квалифицируется на итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.
«Конечно, это у меня в голове, но, когда я выхожу на корт, я стараюсь думать только о теннисе. Если я хочу квалифицироваться, мне нужно показывать хорошую игру и выигрывать. Это непросто, но я стараюсь сосредоточиться. Посмотрим, что получится», – сказала Паолини в интервью на корте.
