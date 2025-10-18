  • Спортс
  • Медведев о том, как обыграть Синнера и Алькараса: «Нужно быть на уровне топ-5 в каждом ударе»
Медведев о том, как обыграть Синнера и Алькараса: «Нужно быть на уровне топ-5 в каждом ударе»

Даниил Медведев рассказал, за счет чего можно обыграть Синнера и Алькараса.

– Тебя уже спрашивали про Six Kings Slam. Про мотивацию, почему поехал не туда, а сюда, в Алматы. Там в финале снова оказались все те же ребята: Синнер и Алькарас. Можешь объяснить, за счет чего они в последние два сезона обыгрывают всех именно в решающий момент, на важных турнирах? Что нужно другим делать, чтобы с ними конкурировать?

– Ну, если говорить легким языком, они лучше. Ладно, по подаче еще, может быть, где-то можно посоревноваться с ними. И то Синнер, допустим, подает очень классно. А принимают они как раз просто нереально. Я помню, когда играл с Алькарасом на «Уимблдоне», он мне сначала проиграл. А второй матч я играл круто. Но куда ни подашь, везде проблемы. Если слева еще как-то просто в длину принимает, то справа в любой момент может навылет принять, причем с первой подачи. То же самое в розыгрыше. Они совершенно по-разному играют, однако в любой момент вдруг откуда-то укороченная прилетит. И вообще, они мало ошибаются, сильнее бьют, чем все остальные.

В принципе, наверное, они быстрее бегают. Но там есть какой-нибудь де Минаур, который может по скорости с ними поспорить. А у них есть все в комплексе. То есть, наверное, каждый удар у них на уровне топ-5 в туре. Ну и попробуй их обыграть! Это очень тяжело, но иногда у некоторых получается.

– И что нужно в матчах с ними делать?

– Нужно играть на уровне топ-5 в каждом ударе, причем именно в этом конкретном матче. Так, в принципе, сейчас и происходит. Когда люди, которые фавориты, проигрывают, это значит, что фаворит выдал не лучший матч. Иначе бы он, скорее всего, выиграл бы. Ну а тот, который не фаворит, значит, сыграл немножко лучше своих возможностей. И это нужно стараться делать. Нужно подавать лучше, чем обычно. Справа-слева пробивать лучше, чем обычно, и так далее, – цитирует Медведева «Чемпионат».

Сейчас Алькарас непобедим – но есть парень, бивший его 6:0, 6:0

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
