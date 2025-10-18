Шаповалов – болельщику по ходу матча с Имером: «И че ты хочешь? Иди сюда, сука! Иди сюда!»
Денис Шаповалов на русском поругался с болельщиком во время матча в Стокгольме.
При счете 6:4, 0:2 против Элиаса Имера канадец прокричал: «Иди ## ###, иди ## ###, #####, ##### (Машет ракеткой.) И че? И че? И че ты хочешь? Иди сюда, сука! Иди сюда!»
В итоге Шаповалов попросил судью вывести зрителя с трибун. Матч закончился его победой со счетом 6:4, 6:7(3), 6:1.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости