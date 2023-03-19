Алькарас о том, что снова станет №1, если победит в Индиан-Уэллс: «Я должен все сделать идеально»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что станет №1, если выиграет в Индиан-Уэллс. За титул и первую строчку он сыграет с Даниилом Медведевым.

– Я знаю, что если выиграю, то стану первой ракеткой мира. Постараюсь думать не об этом, а о том, что должен сделать.

Завтра меня ждет действительно тактический матч, будет очень тяжело. Скажем так, я должен все сделать идеально. Это все мои мысли о завтрашнем матче.

Но, конечно, было бы здорово победить (улыбается).

– В каком аспекте тенниса вы считаете себя лучшим в мире?

– Ну, это сложный вопрос. В туре много игроков, у каждого свои сильные качества. Трудно назвать одну вещь, в которой я лучше остальных.

Скажем так, я хорош во всех аспектах. Я хорошо двигаюсь, у меня хорошие удары, а у других, наверное, хорошие удары, но не идеальное передвижение. Не знаю, как это объяснить. Но я не могу сказать, что хорош в одном аспекте или что в каком-то аспекте лучше других. Я не могу это сказать.

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