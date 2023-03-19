Алькарас о том, что снова станет №1, если победит в Индиан-Уэллс: «Я должен все сделать идеально»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что станет №1, если выиграет в Индиан-Уэллс. За титул и первую строчку он сыграет с Даниилом Медведевым.

– Я знаю, что если выиграю, то стану первой ракеткой мира. Постараюсь думать не об этом, а о том, что должен сделать.

Завтра меня ждет действительно тактический матч, будет очень тяжело. Скажем так, я должен все сделать идеально. Это все мои мысли о завтрашнем матче.

Но, конечно, было бы здорово победить (улыбается).

– В каком аспекте тенниса вы считаете себя лучшим в мире?

– Ну, это сложный вопрос. В туре много игроков, у каждого свои сильные качества. Трудно назвать одну вещь, в которой я лучше остальных.

Скажем так, я хорош во всех аспектах. Я хорошо двигаюсь, у меня хорошие удары, а у других, наверное, хорошие удары, но не идеальное передвижение. Не знаю, как это объяснить. Но я не могу сказать, что хорош в одном аспекте или что в каком-то аспекте лучше других. Я не могу это сказать.

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11 комментариев

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Lana5
Ответ sabur
Во сколько финал то?
В 2.00 ночи московского
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Lana5
Надеюсь на тебя, Чарли )
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sabur
Во сколько финал то?
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Scratch_wzp
Может стать липовым #1, так как настоящему #1 просто не дают соревноваться.
+3
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ProLL
Ответ costa0545
Интересно, Даня подложит свинью Джоковичу если завтра проиграет или наоборот защитит его первую строчку)))
Я думаю, Джоковичу фиолетово уже на звание №1, его цель - только Шлемы.
+9
-2
+7
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Alex Lamm
Я вообще не фанат Карася, и наверное этот финал будет первым его матчем, который я полностью посмотрю. Но если по хайлайтам судить, то он первый со времен захода в тур поколения Сафина, Феди и Хьюитта, чей теннис тянет на определение именно некстген. Тот же Синнер и Руне вроде хороши, и возможно лет через 5 оба в топе-3 пропишутся на постоянке, но от поколения нынешнего их игра принципиально не отличается от слова совсем. А из нвнешних на фоне Карася заведомо не проигрышно разве что биги с Медведевым смотрятся, первые потому что биги, второй потому что хз что ожидать в каждом следующем матче. Да еще возможно Звереве на пике в режиме лома. Ципа на грунте еще наверное как-то, но на всем остальном слишком тяжел и медлителен. Рууд слишком уныл. А все начиная с Фрица и ниже вообще убого за счёт очевидных дыр там или тут.
+5
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JustF0rTheW1n322
В теннисе не нужно думать на каком ты месте. В теннисе надо соображать как обыгрывать и показывать отличную. Медвед вроде справился. Удачу Медведу и стабильной игры на высочайшем уровне.
+1
-1
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VaD
При хорошем матче со стороны Алькараса шансы Медведева крайне невысоки. У испанца явное преимущество в мощи ударов и при этом он не уступает в движении и обороне. Единственное, в чем россиянин очевидно лучше - подача, но на таком корте она едва ли сыграет ключевую роль.
+8
-5
+3
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aefkmuibzn
Даниил должен сыграть, как Рыбакина со Швентек.
+6
-1
+5
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costa0545
Интересно, Даня подложит свинью Джоковичу если завтра проиграет или наоборот защитит его первую строчку)))
+4
-1
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Railway/
Если Даниил не заставит Алькараса ошибаться, ему конец. Испанец пушечными виннерами забросает. ☄️
+15
-3
+12
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