Токио (WTA). Александрова, Рыбакина и Паолини начнут со второго круга, Шнайдер сыграет с Ястремской, Калинская – с Кенин
Опубликована сетка турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на следующей неделе.
Жасмин Паолини (1) во втором круге сыграет с Ван Синьюй или квалифаером, Елена Рыбакина (2) – с Лейлой Фернандес или Викторией Мбоко.
Екатерина Александрова (3) стартует матчем с Жаклин Кристиан или квалифаером.
Диана Шнайдер (7) в первом круге поборется с Даяной Ястремской, Анна Калинская – с Софией Кенин.
Полная сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
