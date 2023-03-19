Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева выиграла 60-тысячник в ЮАР
15-летняя Алина Корнеева стала чемпионкой турнира ITF в Претории с призовым фондом 60 тысяч долларов. В финале россиянка обыграла бывшую 25-ю ракетку мира Тимеа Бабош – 6:3, 7:6(3).
Корнеева выиграла крупнейший титул в карьере и поднимется на 350-ю строчку рейтинга. В январе она победила на юниорском Australian Open.
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Не знаю, в сетках по взрослым я её не видела. Может где-то в Колумбии всплывёт...Я сетки WTA не знаю где смотреть, а порог в квал там обычно не такой высокий и въезд не осложнен. Но это всё рассуждения вилами по воде.
Жаль, что Алина не взяла ещё и 25-тысячник до этого. Сейчас могла бы быть где-то в районе Мирры. Ну да, чего жалеть, она и здесь чуть от Шинниковой не отлетела. Так что и на том спасибо.
А Мирра куда делась? Не играла с АО.