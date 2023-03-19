Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева выиграла 60-тысячник в ЮАР

15-летняя Алина Корнеева стала чемпионкой турнира ITF в Претории с призовым фондом 60 тысяч долларов. В финале россиянка обыграла бывшую 25-ю ракетку мира Тимеа Бабош – 6:3, 7:6(3).

Корнеева выиграла крупнейший титул в карьере и поднимется на 350-ю строчку рейтинга. В январе она победила на юниорском Australian Open.

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