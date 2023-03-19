Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева выиграла 60-тысячник в ЮАР

Теги WTA челленджеры и турниры ITF Тимеа Бабош Алина Корнеева Теннис

15-летняя Алина Корнеева стала чемпионкой турнира ITF в Претории с призовым фондом 60 тысяч долларов. В финале россиянка обыграла бывшую 25-ю ракетку мира Тимеа Бабош – 6:3, 7:6(3).

Корнеева выиграла крупнейший титул в карьере и поднимется на 350-ю строчку рейтинга. В январе она победила на юниорском Australian Open

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zeroandone
Алина настоящий боец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T-h
По игре на АО не казалось, что уже готова со взрослыми конкурировать, а смотри оно как. Молодец.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anouck
Ответ Другая_
Не ожидала, что обыграет Бабош. Вообще классная победа, прошла двух человек из топ-200 и прыгнула сразу на 220 строчек в рейтинге. А Мирра куда делась? Не играла с АО.
Играла по юниорам турнир в Бразилии. Оступилась в финале. Дёмин этот же турнир выиграл. Многовато у неё таких вот проигранных на ровном месте финалов в юниорах накопилось... Я не имею в виду австралийский мэйджор. Там соперница равная по уровню.

Не знаю, в сетках по взрослым я её не видела. Может где-то в Колумбии всплывёт...Я сетки WTA не знаю где смотреть, а порог в квал там обычно не такой высокий и въезд не осложнен. Но это всё рассуждения вилами по воде.

Жаль, что Алина не взяла ещё и 25-тысячник до этого. Сейчас могла бы быть где-то в районе Мирры. Ну да, чего жалеть, она и здесь чуть от Шинниковой не отлетела. Так что и на том спасибо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Хорошая новость. Бабош опытная и неуступчивая теннисистка. Алину с успехом и победой на турнире. Молодец !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Другая_
Не ожидала, что обыграет Бабош. Вообще классная победа, прошла двух человек из топ-200 и прыгнула сразу на 220 строчек в рейтинге.

А Мирра куда делась? Не играла с АО.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий