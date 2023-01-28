Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева: «Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Мирра Андреева Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева прокомментировала победу на юниорском Australian Open. В финале она обыграла Мирру Андрееву (6:7(2), 6:4, 7:5) и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

«Больше всего я нервничала из-за того, что у меня болело все тело. Думала, что не смогу выступать.

В четвертьфинале почувствовала боль в ноге, потому что у меня было три матча. А живот потянула в конце прошлого турнира, так что подавала максимально слабенько.

Во втором сете я уже думала, что все, походу надо сниматься. Но я постоянно вела, и было бы глуповато сниматься, когда ты ведешь. Так что решила попробовать. Но мысли прямо были».

Также Корнеева рассказала, планирует ли сейчас происходить в профессиональный тур.

«Если честно, я совсем об этом не думала. Вообще планирую играть турниры WTA, но мне 15 лет, так что много играть не получится. Поэтому планирую совмещать с юниорскими».

Кроме того, она ответила на вопрос, за кого будет болеть в женском финале между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко.

«Я тренируюсь в Москве, на «Спартаке», и был момент, когда мы с Рыбакиной были прямо на соседних кортах.

Предпочтений у меня нет, они обе мне нравятся. Я очень рада, что они вдвоем в финале – это прямо супер. Просто хочу увидеть хороший теннис.

Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности. Но и Соболенко мне тоже очень нравится. Мне кажется, они в принципе одинаково играют».

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8 комментариев

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Mihail VSCHK
Ответ ivan 07
Ты давай определись. За кого будешь топить ? Может уже зависть к Рыбакиной , что оглядываешься в сторону Соболенко. Мне наоборот Андреева по игре более силовая. Ну если из боли подавала слабо и в розыгрыше не очень ,тогда снимаю шляпу.
Критиковать 15 летнего ребёнка за сказанное в интервью, после многочасового матча на таких эмоциях - это крайне низко.
+2
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+2
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goodloser
Что значит -- переходить в профессиональный тур? Корнеева уже больше года играет профессиональные турниры. Один 15-тысячник даже выиграла.
+2
0
+2
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Berlin Alexanderplatz
Редакторам: автор второпях ошибся - не беда, но можно же вычитать при перепечатке. Какое "происходить" в профессиональный тур? "Переходить".
+3
0
+3
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Berlin Alexanderplatz
Ответ AndreyBSC
Sports.ru, большая простба, в подобного рода статьях публиковать фото их героев. Очень часто после статей приходится идти гуглить.
у них в новостях фото не предусмотрены. разве что вставлять из внешнего источника.
0
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0
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Вадим Черентаев
если ее послушать, то какой-топенсионер получается
+1
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+1
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vdvbill.e1.ru
На Лисицину ты похожа
0
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AndreyBSC
Sports.ru, большая простба, в подобного рода статьях публиковать фото их героев. Очень часто после статей приходится идти гуглить.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
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+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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