Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева: «Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности»
Алина Корнеева прокомментировала победу на юниорском Australian Open. В финале она обыграла Мирру Андрееву (6:7(2), 6:4, 7:5) и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.
«Больше всего я нервничала из-за того, что у меня болело все тело. Думала, что не смогу выступать.
В четвертьфинале почувствовала боль в ноге, потому что у меня было три матча. А живот потянула в конце прошлого турнира, так что подавала максимально слабенько.
Во втором сете я уже думала, что все, походу надо сниматься. Но я постоянно вела, и было бы глуповато сниматься, когда ты ведешь. Так что решила попробовать. Но мысли прямо были».
Также Корнеева рассказала, планирует ли сейчас происходить в профессиональный тур.
«Если честно, я совсем об этом не думала. Вообще планирую играть турниры WTA, но мне 15 лет, так что много играть не получится. Поэтому планирую совмещать с юниорскими».
Кроме того, она ответила на вопрос, за кого будет болеть в женском финале между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко.
«Я тренируюсь в Москве, на «Спартаке», и был момент, когда мы с Рыбакиной были прямо на соседних кортах.
Предпочтений у меня нет, они обе мне нравятся. Я очень рада, что они вдвоем в финале – это прямо супер. Просто хочу увидеть хороший теннис.
Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности. Но и Соболенко мне тоже очень нравится. Мне кажется, они в принципе одинаково играют».
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