Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева: «Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности»

Алина Корнеева прокомментировала победу на юниорском . В финале она обыграла (6:7(2), 6:4, 7:5) и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

«Больше всего я нервничала из-за того, что у меня болело все тело. Думала, что не смогу выступать.

В четвертьфинале почувствовала боль в ноге, потому что у меня было три матча. А живот потянула в конце прошлого турнира, так что подавала максимально слабенько.

Во втором сете я уже думала, что все, походу надо сниматься. Но я постоянно вела, и было бы глуповато сниматься, когда ты ведешь. Так что решила попробовать. Но мысли прямо были».

Также Корнеева рассказала, планирует ли сейчас происходить в профессиональный тур.

«Если честно, я совсем об этом не думала. Вообще планирую играть турниры , но мне 15 лет, так что много играть не получится. Поэтому планирую совмещать с юниорскими».

Кроме того, она ответила на вопрос, за кого будет болеть в женском финале между и .

«Я тренируюсь в Москве, на «Спартаке», и был момент, когда мы с Рыбакиной были прямо на соседних кортах.

Предпочтений у меня нет, они обе мне нравятся. Я очень рада, что они вдвоем в финале – это прямо супер. Просто хочу увидеть хороший теннис.

Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности. Но и Соболенко мне тоже очень нравится. Мне кажется, они в принципе одинаково играют».

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