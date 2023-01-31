Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева о том, что выиграла с травмой: «Все перемотанные и перевязанные. Это даже круто: проходить турнир через испытания»

Теги травмы Australian Open WTA Алина Корнеева Теннис

Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева рассказала, как выступала на «Большом шлеме» с травмой.

– Что сейчас думаешь о победе, переосмысливаешь?

– Постоянно думаю о том, как смогла пересилить себя, играя с серьезной травмой, ведь были мысли отказаться. Не думаю, что я выиграла, а думаю скорее о том, как горжусь собой: отыграть все матчи и выиграть с травмой и проблемами.

– Это серьезная боль? Или достаточно было выпить обезболивающих?

– Пила обезболивающие перед матчами, но это толком не помогало. Чувствовалась прямо боль-боль при подаче, так что она была максимально слабенькой. Хотя первая достаточно силовая – это моя сильная сторона. Да и в ноге была небольшая боль, но там просто ее свело.

– То есть играть «на травме» возможно? А то ведь Новака Джоковича, например, подозревали в симуляции на этом Australian Open.

– Думаю, это абсолютно нормально. Все перемотанные и перевязанные. Перед матчами у физио я встречала всех девочек на протяжении турнира – они заматывались. Это даже круто: проходить турнир через испытания, – сказала Корнеева в интервью «Чемпионату».

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1 комментарий

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cosset
Иванишевич не согласится) по его мнению боль и травмы - прерогатива только одного спортсмена, даже в процентах докажет)
а вот Джокович согласится, что пройти через испытания с травмой - дополнительная мотивация и гордость. да и Рафа точно поймет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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