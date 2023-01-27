Australian Open. Россиянки Андреева и Корнеева разыграют юниорский титул

Теги Australian Open результаты WTA Мирра Андреева Теннис

Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева сыграют в финале юниорского Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты, хард

Финал

Мирра Андреева (Россия, 7) – Алина Корнеева (Россия, 9)

27 комментариев

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ogent
Ответ L1onel Mess1
Я видел дебилов, но не знал что они здесь все живут
Ты это про себя?
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Игогор
Ответ медуза
Хлопцы, а куда бежать собираетесь? Есть пути отхода?
Перед тем, как выяснять, куда бежать хлопцам, надо выяснить, откуда они должны бежать. Из Артемовска (Бахмута)? Из Угледара? Или, может быть, уже из Киева пора бежать хлопцам?
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canuck andreyka
Андреева сделала обратный. Обе девочки тащат все подряд. Куча розыгрышей по 15-20 ударов.
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медуза
Хлопцы, а куда бежать собираетесь? Есть пути отхода?
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canuck andreyka
Корнеева сделала ранний брейк. У нее удары плотнее, мощнее, глубже. Андреева играет вторым номером и ждет ошибок соперницы, но сама допускает их больше.
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canuck andreyka
У Корнеевой бандаж на левой икре.
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заляпут
Русские вперёд !
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canuck andreyka
А у парней в финале очередной калифорнийский вьетнамский вундеркинд Тьен с подачей за 230 км. Хочу глянуть, может, лучше Накашимы будет. После девиц играют. Вот так проигрыш Штатов в войне обернулся выигрышем американского тенниса полувеком позже.
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ivanzhu90
Жаль позавчера Алине и Мирре пришлось играть за день 3! матча, сначала пара 1/4, затем одиночка 1/4 и в этот же день пара 1/2. Было видно что девушки уже уставшие, особенно Алина.
Если бы развели по дням, то мне кажется и в паре в финал могли выйти.
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Павел Светлов
Ответ Оскар Муравьев
2 финалистеи без флага позор организаторам ща запрет россии
Три, еще у Соболенко белый. И, эта, кому-кому позор???
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Павел Светлов
я не слежу, и мне неожиданно:))
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Максим Катебо
Тут даже по рейтингу все очевидно.
У Андреевой в активе уже взрослый 60тысячник, плюс 25ка и плотные результаты в прошлом сезоне в целом.

Корнеева выиграла одну пятнашку, и то на глине.

Так что фаворит очевиден. Очень удивлюсь, если будет даже 3 сета.
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Янтарь
Алина - темпераментная девушка и настоящий боец, сегодняшний матч вытащила на характере. Но Мирра - явный фаворит. Очень плотно играет, рано встречает мяч, прилично двигается. Хочется пожелать девочкам красивого финала!
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murzzzzzilka
Ответ trumpet
8:00 PM EST 4:00 утра по Москве.
Спасибо!
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sashati
Россия - вперед!
пысы - а куда бежали фашисты, сжегшие Беларусь?
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Оскар Муравьев
Ответ L1onel Mess1
Русские, куда вы влезли, кого вы защищали? Сами живёте в навозе, так и живите с этим. Люди хотят жить по - человечески, зачем им мешать? Люди боролись за свою свободу, в отличие от вас, рабов, что вы от них хотите?
Упоротый иди горилку выпей
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L1onel Mess1
Ответ L1onel Mess1
Русские, куда вы влезли, кого вы защищали? Сами живёте в навозе, так и живите с этим. Люди хотят жить по - человечески, зачем им мешать? Люди боролись за свою свободу, в отличие от вас, рабов, что вы от них хотите?
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trumpet
Ответ murzzzzzilka
Ну, хоть бы время написали…
8:00 PM EST
4:00 утра по Москве.
+8
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L1onel Mess1
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Оскар Муравьев
2 финалистеи без флага позор организаторам ща запрет россии
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L1onel Mess1
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L1onel Mess1
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L1onel Mess1
Ответ L1onel Mess1
Раз парни взялись, Джоковича тоже под нож, субстанция, болеющая и поддерживающая войну.
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L1onel Mess1
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murzzzzzilka
Ну, хоть бы время написали…
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