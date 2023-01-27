Australian Open. Россиянки Андреева и Корнеева разыграют юниорский титул
Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева сыграют в финале юниорского Australian Open.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты, хард
Финал
Мирра Андреева (Россия, 7) – Алина Корнеева (Россия, 9)
Если бы развели по дням, то мне кажется и в паре в финал могли выйти.
У Андреевой в активе уже взрослый 60тысячник, плюс 25ка и плотные результаты в прошлом сезоне в целом.
Корнеева выиграла одну пятнашку, и то на глине.
Так что фаворит очевиден. Очень удивлюсь, если будет даже 3 сета.
пысы - а куда бежали фашисты, сжегшие Беларусь?
4:00 утра по Москве.