Боб Брайан стал капитаном сборной США в Кубке Дэвиса
Бывшая первая ракетка мира в паре Боб Брайан стал капитаном сборной США в Кубке Дэвиса.
Он сменит на посту Марди Фиша, занимавшего должность с 2019 года.
В прошлом сентябре Брайан уже исполнял обязанности капитана, потому что Фиш болел коронавирусом.
Вместе с братом Майком Боб выиграл 16 «Больших шлемов», олимпийское золото и 119 титулов в целом. В 2007-м Брайаны стали обладателями Кубка Дэвиса. Они завершили карьеру в 2020-м.
Фиш ушел с поста капитана сборной США в Кубке Дэвиса
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