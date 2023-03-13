Боб Брайан стал капитаном сборной США в Кубке Дэвиса

Бывшая первая ракетка мира в паре стал капитаном сборной США в Кубке Дэвиса.

Он сменит на посту , занимавшего должность с 2019 года.

В прошлом сентябре Брайан уже исполнял обязанности капитана, потому что Фиш болел коронавирусом.

Вместе с братом Майком Боб выиграл 16 «Больших шлемов», олимпийское золото и 119 титулов в целом. В 2007-м Брайаны стали обладателями Кубка Дэвиса. Они завершили карьеру в 2020-м.

Фиш ушел с поста капитана сборной США в Кубке Дэвиса

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