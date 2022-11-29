Фриц об условной дисквалификации Фиша и Брайана: «Значит, тренер не может легально делать ставки на другой вид спорта, который никак не связан с теннисом?»

Первая ракетка США Тэйлор Фриц прокомментировал условную дисквалификацию Марди Фиша и Боба Брайана за рекламу букмекеров.

«Чего?!?! Значит, Tennis Channel (и многие другие) могут пускать отдельные сегменты про Draft Kings, но тренер не может легально делать ставки на другой вид спорта, который никак не связан с теннисом???» – написал Фриц.

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