Фиш ушел с поста капитана сборной США в Кубке Дэвиса

Экс-седьмая ракетка мира Марди Фиш покинул пост капитана сборной США в Кубке Дэвиса. Как сообщает USTA, обе стороны приняли решение двигаться в новом направлении.

Фиш занимал должность с января 2019-го. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала Кубка Дэвиса в прошлом сезоне.

В ноябре Фиш попал в скандал из-за рекламы букмекеров в соцсетях. Также его критиковали за выбор состава на ноябрьские кубковые матчи.

3-4 февраля сборная США сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, но USTA пока не выбрала исполняющего обязанности капитана.

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