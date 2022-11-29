Марди Фиша и Боба Брайана, тренирующих сборную США в Кубке Дэвиса, оштрафовали за рекламу азартных игр

Экс-седьмую ракетку мира и экс-первую ракетку мира в паре наказали за рекламу азартных игр в соцсетях. Они получили штрафы на 10 тысяч долларов и условные дисквалификации на четыре месяца.

Фиш – капитан сборной США в Кубке Дэвиса, в Брайан входит в ее тренерский штаб, поэтому они попадают под действие антикоррупционной программы. Сообщается, что они оба сотрудничали с расследованием и сразу удалили рекламные посты.

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