Джокович о том, что мячи Dunlop называют медленными: «Мне это не мешает. Я не жалуюсь»

высказался о мячах Dunlop, которыми играют в начале сезона. Ранее их критиковал .

– Даниил Медведев сказал, что за два гейма до смены мячи похожи на яблоки.

– На маленькие яблоки. Может, на дыни. Интересно, что он имел в виду.

– Учитывая условия в Дубае, как вы считаете, эти мячи лучше, чем раньше, или вы согласны с Даниилом?

– Да, конечно, разница есть, здесь мы играем теми же мячами, что в Австралии. Там они тоже были немного медленнее, чем в прошлые годы. И здесь в этом году тот же эффект.

Наверное, именно из-за этих мячей игра отличается по скорости. Мне кажется, скорость покрытия не изменилась. Возможно, я ошибаюсь. Не знаю.

Поскольку мячи становятся больше и медленнее, не так просто быстро закончить розыгрыш, пробить навылет. Очки нужно завоевывать, больше бегать, больше работать.

Если честно, мне это не мешает. Мне нравятся мячи и условия в Австралии. Мне нравится здесь. Я не жалуюсь.

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