Джокович о том, что мячи Dunlop называют медленными: «Мне это не мешает. Я не жалуюсь»

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Новак Джокович высказался о мячах Dunlop, которыми играют в начале сезона. Ранее их критиковал Даниил Медведев.

– Даниил Медведев сказал, что за два гейма до смены мячи похожи на яблоки.

– На маленькие яблоки. Может, на дыни. Интересно, что он имел в виду.

– Учитывая условия в Дубае, как вы считаете, эти мячи лучше, чем раньше, или вы согласны с Даниилом?

– Да, конечно, разница есть, здесь мы играем теми же мячами, что в Австралии. Там они тоже были немного медленнее, чем в прошлые годы. И здесь в этом году тот же эффект.

Наверное, именно из-за этих мячей игра отличается по скорости. Мне кажется, скорость покрытия не изменилась. Возможно, я ошибаюсь. Не знаю.

Поскольку мячи становятся больше и медленнее, не так просто быстро закончить розыгрыш, пробить навылет. Очки нужно завоевывать, больше бегать, больше работать.

Если честно, мне это не мешает. Мне нравятся мячи и условия в Австралии. Мне нравится здесь. Я не жалуюсь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Контекст Новака в первую очередь был про "болс", как мужские причиндалы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kironbet
Ответ Юрий Шептухин
По игре Новака особо не заметно разницы, видно он может любыми мячами. Но Lacoste определённо повезло с Новаком форма сидит идеально, лучший по игре и стилю.
Форма просто 🔥🔥🔥 Загляденье!
Самый модный на дубайской деревне, факт!😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Шептухин
По игре Новака особо не заметно разницы, видно он может любыми мячами. Но Lacoste определённо повезло с Новаком форма сидит идеально, лучший по игре и стилю.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Привет Этоя
Вчера после 2 часов игры с чехом запястья разминал сам))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicckk
Я думаю джоке это даже на руку что они медленные
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kironbet
Тот случай, когда Джоковичу нравятся мячи, и мячи отвечают ему взаимностью ! 😎😁
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий