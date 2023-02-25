Медведев о мячах Dunlop: «В Австралии у меня очень болело запястье, но я думал, что это моя проблема. А потом понял: ого, я не единственный»

прокомментировал победу на турнире в Дохе. Он критиковал мячи Dunlop, которыми играют в начале сезона.

«Тяжелее всего мне было привыкнуть к мячам. Хочу побольше про это поговорить, потому что в мне показалось, что они не подходят для харда. И перед матчем с Кордой у меня очень сильно болело запястье. Но я думал, что это моя проблема, и не хотел про это говорить.

Потом в Роттердаме ко мне подошли парные игроки, мы заговорили про мячи и про то, что у всех из-за них проблемы. И я такой: ого, я не единственный.

Теперь я вижу, что у , , Корды проблемы с запястьями, локтями, плечами. Так что эти мячи не подходят для харда. Они очень пушатся, и каждый удар отдается.

Я считаю, что вопрос нужно пересмотреть. Потому что если я не буду заниматься запястьем каждый день, то мне будет очень больно».

О да, Медведев вернулся! 2 титула за 2 недели, а игра снова агрессивная – это даже важнее