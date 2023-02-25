Медведев о победе в Дохе: «Турнир кончился и я выиграл, так что могу сказать: эти мячи не подходят для харда»

Теги Энди Маррей ATP Qatar ExxonMobil Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Энди Марреем в финале в Дохе – 6:4, 6:4.

«Очень сложный матч. Сегодня было чуть более ветрено, так что нам обоим было сложно поймать ритм. На второй подаче я иногда бил ободом, потому что ветер двигал мяч.

Турнир кончился и я выиграл, так что могу сказать: эти мячи не подходят для харда. В этом году их поменяли, и мне они не нравятся. Я слышал, что у многих проблемы с плечами, локтями и запястьями. У меня в Австралии были проблемы с запястьем.

И тут всю неделю мне было трудно найти ритм. Так что я рад победить».

Также Медведев прокомментировал то, что выиграл второй титул за две недели.

«В Роттердаме мне удалось поймать волну. Первые два матча там были сложными, перед турниром я не очень хорошо себя чувствовал.

Но начиная с четвертьфинала, я начал ловить ритм, играть очень хорошо, лучше подавать, лучше двигаться. Даже сегодня Энди было сложно меня пробить.

Теперь нужно продолжать, и я постараюсь, чтобы серия была как можно более длинной».

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13 комментариев

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canuck andreyka
Ответ ID201
последнее время у многих на многих турнирах жалобы на мячи - что на АО, что тут.... Последний раз что помню где про мячи говорилось что-то хорошее - РГ 21
Данлопы что в Австралии, что здесь.
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Kironbet
Ответ ProLL
Обычно жалуются на что-то после поражений, а Медведев сломал систему и пожаловался после победы))) И вес у таких претензий гораздо больше, ведь никто не подумает, что игрок просто ноет после поражения. Даниил - настоящий гигачад.
Да он просто не может не жаловаться, характер такой. Надо поныть…. Победа тут не причем.
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Привет Этоя
Ответ ProLL
Да уж. Может, и к лучшему, что Даня рано проиграл, раз уже запястье болело. Ну его нафиг ещё потом как Тим мучаться.
Так и Коля Давыденко из за травмы запястья на прежний уровень не смог вернуться.
А ведь только только, казалось, научился играть против Федерера
+2
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ProLL
Ответ Dmitry Aqf
Самое интересное, что и Корда потом с запястьем выбыл...
Да уж. Может, и к лучшему, что Даня рано проиграл, раз уже запястье болело. Ну его нафиг ещё потом как Тим мучаться.
+3
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+3
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ProLL
Обычно жалуются на что-то после поражений, а Медведев сломал систему и пожаловался после победы))) И вес у таких претензий гораздо больше, ведь никто не подумает, что игрок просто ноет после поражения. Даниил - настоящий гигачад.
+19
-3
+16
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Надежда Маханькова
Доча улыбнулась папе в телевизоре, и игра наладилась. Всех нас с очередной победой! Медведев - наш герой!
+8
-1
+7
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Dmitry Aqf
Ответ ProLL
Очень интересные подробности. Особенно про Австралию - раз были проблемы с запястьем, абсолютно беззубая в атаке игра с Кордой объяснима.
Самое интересное, что и Корда потом с запястьем выбыл...
+4
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+4
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Привет Этоя
Зачем все время мячи меняют?
+1
-1
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Славонычч
Маррей тоже красавчик
+2
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Марина Иванова
Старайся, Даня, мы только за.
+4
0
+4
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ID201
последнее время у многих на многих турнирах жалобы на мячи - что на АО, что тут....
Последний раз что помню где про мячи говорилось что-то хорошее - РГ 21
+8
0
+8
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ProLL
Очень интересные подробности. Особенно про Австралию - раз были проблемы с запястьем, абсолютно беззубая в атаке игра с Кордой объяснима.
+9
-1
+8
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Marcus Varro
Все матчи были тяжелые на турнире, сегодня тоже мог гораздо быстрее закончить все, но все хорошо, что хорошо кончается. Энди дал бой, но тяжело со своим отражением играть, только молодым и без металлических вставок.
+15
0
+15
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