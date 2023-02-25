Медведев о победе в Дохе: «Турнир кончился и я выиграл, так что могу сказать: эти мячи не подходят для харда»

прокомментировал победу над в финале в Дохе – 6:4, 6:4.

«Очень сложный матч. Сегодня было чуть более ветрено, так что нам обоим было сложно поймать ритм. На второй подаче я иногда бил ободом, потому что ветер двигал мяч.

Турнир кончился и я выиграл, так что могу сказать: эти мячи не подходят для харда. В этом году их поменяли, и мне они не нравятся. Я слышал, что у многих проблемы с плечами, локтями и запястьями. У меня в Австралии были проблемы с запястьем.

И тут всю неделю мне было трудно найти ритм. Так что я рад победить».

Также Медведев прокомментировал то, что выиграл второй титул за две недели.

«В Роттердаме мне удалось поймать волну. Первые два матча там были сложными, перед турниром я не очень хорошо себя чувствовал.

Но начиная с четвертьфинала, я начал ловить ритм, играть очень хорошо, лучше подавать, лучше двигаться. Даже сегодня Энди было сложно меня пробить.

Теперь нужно продолжать, и я постараюсь, чтобы серия была как можно более длинной».

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