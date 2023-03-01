Медведев о критике мячей Dunlop: «Если я единственный жалуюсь, то это моя проблема. Если болельщикам хочется смотреть длинные матчи, тогда мячи хорошие»

ответил, могут ли игроки участвовать в принятии решений, какими должны быть мячи на турнирах.

Ранее он несколько раз критиковал мячи Dunlop, которыми играют в начале сезона.

– Вряд ли. Прежде всего, нужно знать, как они принимаются, а я понятия не имею. Наверное, я мог бы попросить Tecnifibre (производитель теннисного инвентаря, чьими ракетками играет Медведев – Sports.ru) сделать подходящие мне мячи. Ну тогда я должен играть только те два турнира, где будут их мячи.

Я не знаю, как принимаются решения. Я не хочу быть единственным. Если я единственный, кто жалуется, то это моя проблема.

Опять же, мне кажется, я не особо могу жаловаться, потому что не проигрываю. Нет такого, что я проиграл, пришел и сказал, что мячи плохие. Я играл этими мячами в Дохе. Не так уж плохо играл ими в Австралии.

Даже сейчас [в матче с Маттео Арнальди в Дубае] я заметил несколько моментов. При счете 4:2 в первом сете на его подаче и 3:1 во втором сете мячи были в очень низкой точке. Казалось, что ни один из нас не может пробить навылет.

На мой взгляд, было даже немного скучновато, потому что я играл кроссом. Просто отбивал через центр. Ничего не мог сделать с мячом: отбиваю через центр, потом он отбивает, ждем ошибок друг друга, ноги горят...

По сравнению с мячами на протяжении, наверное, первых трех геймов после смены – это небо и земля, они совершенно другие. Нужно два гейма, чтобы к ним привыкнуть, но потом они снова никакие.

На мой взгляд, это немного странно. Опять же, если я один такой, то это моя проблема. Просто мне кажется, что это вредит телу, и это важно.

– Насчет мячей: мне кажется, что мы, журналисты, дольше задерживаемся на турнирах, потому что матчи длиннее, условия медленнее. То же происходит и с игроками, не только на корте, но и за его пределами? Сегодня был 90-минутный первый сет.

– Да, я считаю, что мячи играют роль в таких длинных матчах, потому что это нормально. В Австралии у меня были такие же ощущения. Они были очень большими. В двух последних геймах перед сменой, они просто, не знаю, как яблоки. Такие большие. Ты будто играешь в паддл. Бьешь по мячу и ощущение, что уже не контролируешь игру.

В Дохе и здесь мне кажется, что каждый раз после двух-трех геймов с новыми мячами игра снова замедляется. Счет 6:4, 6:2, а матч длился 1 час 40 минут. Если честно, это нонсенс.

Подача не так важна, розыгрыши длинные. Я считаю, что мячи имеют большое значение. В то же время, если всем болельщикам хочется смотреть длинные матчи – а я не уверен, – тогда мячи хорошие (улыбается).

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