Кириос о словах Циципаса, что он «изображал клоуна» в их матче на «Уимблдоне»: «Это тот матч, где он попал мячом в кого-то из зрителей, а я преподал ему урок»

Теги Уимблдон ATP Ник Кириос соцсети Стефанос Циципас Теннис

Ник Кириос прокомментировал конфликт со Стефаносом Циципасом на прошлогоднем «Уимблдоне».

«Это он разрушил наши отношения. Я ничего не сделал. На «Уимблдоне» я просто старался играть, а он изображал клоуна. И еще у него многое зависит от того, с какой ноги он встал утром», – сказал Циципас в интервью греческим журналистам.

«Ладно... Это тот матч, где он попал мячом в кого-то из зрителей... И к тому же выбил мяч за пределы стадиона, а еще я в очередной раз преподал ему урок перед заполненными трибунами...» – отреагировал Кириос в твиттере.

Напомним, в третьем круге британского «Большого шлема» австралиец победил со счетом 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7).

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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4 комментария

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SaltyRose
Кириос - учитель-наставник, всем образец для подражания, блин, смешно.
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kyckoba
Греки в теннисе - это отдельный жанр🙈
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Святослав Крошкин
Ответ iamgolova
Кириос всё правильно сказал, этот лицемерный грек ещё в Алькараса на турнире в Барселоне целился. Надеюсь, что этот недотеннисист никогда в своей карьере ничего не выиграет.
Проснись, kkkklowwwn
+2
-3
-1
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iamgolova
Кириос всё правильно сказал, этот лицемерный грек ещё в Алькараса на турнире в Барселоне целился. Надеюсь, что этот недотеннисист никогда в своей карьере ничего не выиграет.
+4
-3
+1
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