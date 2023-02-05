Кириос о словах Циципаса, что он «изображал клоуна» в их матче на «Уимблдоне»: «Это тот матч, где он попал мячом в кого-то из зрителей, а я преподал ему урок»

Ник Кириос прокомментировал конфликт со Стефаносом Циципасом на прошлогоднем «Уимблдоне».

«Это он разрушил наши отношения. Я ничего не сделал. На «Уимблдоне» я просто старался играть, а он изображал клоуна. И еще у него многое зависит от того, с какой ноги он встал утром», – сказал Циципас в интервью греческим журналистам.

«Ладно... Это тот матч, где он попал мячом в кого-то из зрителей... И к тому же выбил мяч за пределы стадиона, а еще я в очередной раз преподал ему урок перед заполненными трибунами...» – отреагировал Кириос в твиттере.

Напомним, в третьем круге британского «Большого шлема» австралиец победил со счетом 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7).

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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