1

Калинская шестой раз в сезоне вышла в четвертьфинал WTA

Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Токио.

Во втором круге она обыграла Диану Шнайдер – 7:6(4), 2:6, 7:6(5).

Калинская добралась до 1/4 на уровне WTA шестой раз в этом сезоне. Из предыдущих пяти четвертьфиналов она выиграла два – и в итоге один раз дошла до финала (в Вашингтоне).

Дальше россиянка сыграет с шестой сеяной Линдой Носковой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
