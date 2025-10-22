Рублев о переменах в игре: «Есть уверенность, что все будет зашибись. Я смогу не просто быть в десятке, а стабильно доходить до финальных стадий»

Андрей Рублев рассказал, как работает над трансформацией своего тенниса.

В Вене россиянин проиграл пятый матч подряд.

«Наверное, сейчас я все больше понимаю, что дело не в уверенности. Уверенность – это все внутри тебя, все в голове. Понятное дело, уровень самой игры пока не такой, какой бы я хотел, из-за многих факторов.

Но почему-то есть уверенность, что все будет зашибись. Что получится полностью поменять и подход, и сам стиль игры. И именно это даст мне на второй отрезок карьеры прогресс и прорыв. Я смогу быть не просто около топ-10 или в десятке, а одним из тех, кто стабильно доходит до финальных стадий», – сказал Рублев в интервью для канала BB Tennis.

