Рублев о переменах в игре: «Есть уверенность, что все будет зашибись. Я смогу не просто быть в десятке, а стабильно доходить до финальных стадий»
Андрей Рублев рассказал, как работает над трансформацией своего тенниса.
В Вене россиянин проиграл пятый матч подряд.
«Наверное, сейчас я все больше понимаю, что дело не в уверенности. Уверенность – это все внутри тебя, все в голове. Понятное дело, уровень самой игры пока не такой, какой бы я хотел, из-за многих факторов.
Но почему-то есть уверенность, что все будет зашибись. Что получится полностью поменять и подход, и сам стиль игры. И именно это даст мне на второй отрезок карьеры прогресс и прорыв. Я смогу быть не просто около топ-10 или в десятке, а одним из тех, кто стабильно доходит до финальных стадий», – сказал Рублев в интервью для канала BB Tennis.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал BB Tennis
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости