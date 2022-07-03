Циципас о поведении Кириоса: «Это постоянный буллинг. Он постоянно задирает соперников. В нем есть хорошие черты, но есть и что-то очень злое»

Стефанос Циципас прокомментировал то, что бил мячом в Ника Кириоса в их матче на «Уимблдоне» – 7:6, 4:6, 3:6, 6:7.
«Я действительно в него целился. Просто чтобы он прекратил.
С этим нужно что-то делать. Это неправильно. Кто-то должен с ним поговорить. Я не могу сидеть как робот и никак не реагировать.
От этого устаешь. Было ощущение, что мы в цирке. Он постоянно что-то говорил, постоянно на что-то жаловался. Хотя мы собрались, чтобы играть в теннис, а не диалоги вести.
Это постоянный буллинг. Он постоянно задирает соперников. Наверное, и в школе так себя вел.
А я не люблю таких людей – которые унижают других. В нем есть хорошие черты, но есть и что-то очень злое. Что-то, что может навредить людям».
Кроме того, грек прокомментировал эпизод после второго сета, когда он выбил мяч на трибуны.
«Это было очень плохо. Я никогда так раньше не делал. И я принес извинения.
Не знаю, что со мной произошло. Просто утомил цирк, который творился на другой стороне корте.
Я ни в кого не попал – слава богу, мяч улетел в стенку. Конечно, это моя ответственность, но кое-что привело к поведению, которое я не привык видеть в своем исполнении».
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