Циципас о поведении Кириоса: «Это постоянный буллинг. Он постоянно задирает соперников. В нем есть хорошие черты, но есть и что-то очень злое»

прокомментировал то, что бил мячом в в их матче на – 7:6, 4:6, 3:6, 6:7.

«Я действительно в него целился. Просто чтобы он прекратил.

С этим нужно что-то делать. Это неправильно. Кто-то должен с ним поговорить. Я не могу сидеть как робот и никак не реагировать.

От этого устаешь. Было ощущение, что мы в цирке. Он постоянно что-то говорил, постоянно на что-то жаловался. Хотя мы собрались, чтобы играть в теннис, а не диалоги вести.

Это постоянный буллинг. Он постоянно задирает соперников. Наверное, и в школе так себя вел.

А я не люблю таких людей – которые унижают других. В нем есть хорошие черты, но есть и что-то очень злое. Что-то, что может навредить людям».

Кроме того, грек прокомментировал эпизод после второго сета, когда он выбил мяч на трибуны.

«Это было очень плохо. Я никогда так раньше не делал. И я принес извинения.

Не знаю, что со мной произошло. Просто утомил цирк, который творился на другой стороне корте.

Я ни в кого не попал – слава богу, мяч улетел в стенку. Конечно, это моя ответственность, но кое-что привело к поведению, которое я не привык видеть в своем исполнении».

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