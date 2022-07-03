Кириос о претензиях Циципаса: «У него какие-то серьезные проблемы. Меня в раздевалке любят, а его – нет»

Ник Кириос прокомментировал претензии Стефаноса Циципаса.
«Я не знаю, о чем он. Цирк он устраивал. Не знаю, чего он ко мне прицепился.
У него какие-то серьезные проблемы. Меня в раздевалке любят, у меня полно друзей. Я один из самых популярных. А его никто не любит. Нужно об этом сказать.
И вы бы видели, с какими парнями я играю в баскетбол. Они дикие. А на «Уимблдоне» люди мягкие. Рассказывать про буллинг – это нытье какое-то.
Мы с ним разные люди. И если это на него так повлияло и сбило с игры, то это его проблема. Я бы тоже расстраивался, если бы проиграл кому-то на двух турнирах подряд. Пусть он лучше придумает, как меня обыграть».
Также Кириос ответил на вопрос, не был ли его спор с судьей после второго сета тактикой, чтобы надавить на соперника.
«Когда я играл с Краиновичем, он не бил мячом в зрителей. Так что я просто задал вопрос, почему он еще на корте.
Потому что я знаю, что меня на его бы месте уже сняли».
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