Кириос судье по ходу матча с Циципасом: «Он выбил мяч на трибуны, #####. Ты тупой? Его снимать надо»

потребовал наказать по ходу их матча на .

Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны. Кириос, которого минимум дважды не предупредили за нецензурную брань, потребовал, чтобы судья его дисквалифицировал.

«Снимешь? Снимешь? Снимешь? Снимешь или нет?

Он выбил мяч на трибуны, #####. Ты тупой? Его снимать надо».

Судья сказал, что это не попадает под правила о дисквалификации.

«А что тогда попадает? Можно выбить мяч на трибуны, попасть в человек, и тебя не снимут? Ты тупой?

Он попал в человека. Теперь такое можно? Ты позорище. Меняешь правила как хочешь.

А что было с Новаком [на US Open-2020]? Он там сильно попал, судья пострадала? Господи. Зови всех супервайзеров. Я хочу всех супервайзеров!»

Спустя несколько геймов Кириос добавил: «Если бы я так сделал... Господи!»

В этом году на Australian Open Кириос выбил мяч и попал в ребенка на трибунах – и его с матча не сняли.

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