Энди Роддик: «Когда Рыбакина на пике формы, у нее лучшая подача в мире»

Энди Роддик рассказал, у кого в женском туре лучшая подача.

«Когда она на пике формы, у нее лучшая подача в мире. Я даже не знаю, кто близок к ней по этому показателю. Может быть, Арина [Соболенко], когда она хорошо подает. Но [Елена] Рыбакина может подавать одинаково хорошо из любой из четырех позиций на корте. Справа и слева она будет одинаково подбрасывать мяч снова и снова.

Я думаю, у нее будет впечатляющий следующий год. Этот был для нее сумасшедшим по многим причинам, в том числе личным – а также из-за попыток найти тренеров.

Мне кажется, что для нее этот год был годом рассеянности. Но сейчас она на пике и играет просто отлично. Она показывала хороший теннис и на US Open. Я предполагал, что она дойдет до финала (Рыбакина выбыла в четвертом круге – Спортс’‘).

Может, я просто слишком впечатлен тем, что вижу, но я ставлю в нее в преддверии сезона-2026», – заявил экс-первая ракетка мира на подкасте Served with Andy Roddick.

