Польский о натурализации Шевченко и Скатова: «Мы должны возвращать на родину хороших казахстанских игроков»

Юрий Польский высказался о натурализации теннисистов в сборную Казахстана.

– В женском и мужском национальном рейтингах у вас по-прежнему лидируют натурализованные игроки: Бублик, Рыбакина, Путинцева, Шевченко, Данилина, Скатов. Когда поспеют свои родные?

– Для нас это нормальный процесс. Мы видим, что очень хорошо год провел Амир Омарханов. Он был четвертой ракеткой мира среди юниоров. Зангар Нурланулы сейчас в топ-20 юниорского рейтинга, играл в полуфинале US Open . Вот они, наши молодые казахстанцы. Разумеется, это требует времени. Как вы знаете, Казахстан начинал свой путь в 2007 году практически с нуля. У нас корты находились только в Алматы. Конкуренции среди регионов не было. Сейчас есть теннисные центры во всех регионах страны. Эта конкуренция создает основу для того, чтобы дети росли. С учетом, что в теннис начинают заниматься с пяти лет, то минимум 15 лет должно пройти, чтобы теннисист мог бы на что-то претендовать. Если посмотреть, то только такие игроки, как Синнер и Алькарас , в 20 лет чего-то добивались. Многие же попадают в топ гораздо позднее – в 23-24 года. Так что это нормальный процесс. Президент федерации занимается развитием тенниса в Казахстане 18 лет. Можно сказать, что мы вступили в пору своего совершеннолетия. Думаю, скоро будут большие результаты.

– Процесс натурализации игроков из других стран сейчас снизился? Из последних ярких примеров вспоминается только Александр Шевченко.

– Шевченко условно натурализованный, потому что его родители жили в Казахстане, но потом переехали. У него есть корни. Как и у Тимофея Скатова , который родился в Петропавловске. Отчасти это позиция президента федерации, что мы должны возвращать хороших казахстанских игроков на родину. Та же София Жиенбаева. У нее родители переехали в Германию, где не получили должной поддержки, хотя девочка очень перспективная. Когда она перешла в Казахстан, вошла в топ-50 мирового юниорского рейтинга. Такие кейсы мы рассматриваем, потому что хотим, чтобы казахстанским игрокам было лучше оставаться здесь и показывать результат дома.

– Как происходит этот процесс? Что нужно сделать игроку, чтобы к вам попасть?

– Некоторые не до конца понимают один момент. Они приходят и хотят получать здесь какое-то дополнительное вознаграждение, а не только покрытие затрат. Например, чтобы при переходе мы что-то заплатили. Мы всегда в таких случаях отказываем. Это не наша схема. Наша схема в том, что игрок переходит и становится гражданином страны, а мы закрываем базовые потребности: расходы на поездки, на тренеров, физиотерапевта. Также предсезонные сборы в декабре вместе с национальной командой.

За это теннисист должен участвовать в выступлении за сборную в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг, в Азиатских играх и Олимпиаде. У нас есть правило, что если человек выиграл медаль на Азиаде, то он может уже не выступать на них. Особенно если стоит в топ-100 мирового рейтинга и способен попасть на Олимпийские игры. То есть ему не нужно завоевывать лицензию на Азиатских играх, так как может по своему рейтингу пройти. Выступление на Олимпиаде является большим приоритетом. Мы на этом делаем акцент, – сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана в интервью «Спорт-Экспрессу».

Россия – главный поставщик теннисистов для Казахстана. У нас нет денег на всех талантливых игроков