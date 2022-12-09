Циципас о паре с Кириосом в Эр-Рияде: «Кто бы мог подумать»
Стефанос Циципас прокомментировал то, что сыграет с Ником Кириосом в паре в Эр-Рияде. Австралиец и грек встретятся с Хубертом Хуркачем и Домиником Штрикером.
«Кто бы мог подумать», – написал Циципас.
«Двое лучших в мире🤷🏽♂️. Шансы всегда были очень малы🥶», – ответил Кириос.
На «Уимблдоне» между Кириосом и Циципасом возник конфликт.
В 2019-м они вместе выступали в Вашингтоне и в первом круге проиграли первым сеяным на чемпионском тай-брейке.
Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис
Кириос + Циципас = 👍. Их броманс – лучшее, что было в теннисе во время американской серии в 2019 году
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